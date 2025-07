Legalább 45 ember sérült meg a római robbanásban

Az olasz hírügynökségek szerint a sérülteket helyi kórházakban ápolják, két ember állapota kritikus a kiterjedt égési sérülések miatt, és lélegeztetésre szorulnak.

A Roma Today weboldal egy hatalmas tűz- és füstgömböt ábrázoló fényképet tett közzé, amely magasra emelkedett az égbe. A tűzoltóság által kiadott képek szerint a benzinkút szinte teljesen megsemmisült.

MASSIVE EXPLOSION RIPS THROUGH ROME GAS STATIONA huge fireball erupted after a truck hit a pipeline at a fuel station, triggering a powerful explosion.The blast injured at least 10 people - including police, firefighters, and paramedics who were already on the scene.… pic.twitter.com/BJDLPzcRe1 https://t.co/BJDLPzcRe1