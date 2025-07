Már van olyan kisvállalkozás, amelyek önkéntes alapon már használja a NAV július 1-jétől elérhető ePénztárgép és eNyugta alkalmazását – közölte Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért felelős államtitkára a szaktárca által szervezett háttérbeszélgetésen. Az eseményen – amelyen a NAV elnöke is részt vett – részletesen bemutatták a NAV által kifejlesztett felhőalapú e-pénztárgépet, amely valójában egy mobilalkalmazásnak felel meg, így annak használatához csak egy mobiltelefon, illetve egy kis nyugtanyomtató szükséges, utóbbi amiatt, ha az adott vásárló mégis papíron kérné a nyugtát.

Július 1-től több százezer – online pénztárgép használatára nem kötelezett – vállalkozás önkéntes alapon használhatja a NAV által kifejlesztett ePénztárgép és eNyugta alkalmazást. Az App Store és a Google Play Áruház felületein elérhető alkalmazások használatával a vállalkozások így már most önkéntesen teljesíteni tudják a nyugtáról való elektronikus adatszolgáltatás (e-nyugta) kötelezettségét, amelynek határidejét a kormány február végén 2026. szeptember 1-jére tolta ki az eredetileg tervezett 2025. július 1-jei időpontról.

A NAV által ingyenesen biztosított felhőalapú alkalmazás több százezer vállalkozás számára teszi lehetővé a nyugtatömbök leváltását e-nyugtára.

Az online pénztárgép használatára nem kötelezett vállalkozások közé tartoznak például a szépségiparban dolgozók (pl. fodrászok, műkörmösök), akik számát mintegy 50 ezerre tette Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára az e-nyugtával kapcsolatos szabályozás aktuális kérdéseit érintő háttérbeszélgetésen. De ebbe a körbe tartoznak több tízezres létszámmal az építőiparban dolgozó egyéni vállalkozók (villanyszerelők, víz-gáz-, fűtésszerelők), vagy a műszaki tanácsadók, utóbbiak létszáma 27 ezer körüli.

Az e-nyugta alkalmazásával jelentősen csökken a vállalkozások adminisztrációs terhe, egyszerűsödik a nyugtaadás folyamata, illetve a papíralapú nyugták lecserélése környezettudatosabbá is teszi működésüket.

Az e-nyugtát kibocsátó felhőalapú e-pénztárgép ugyanis a gyakorlatban egy mobilalkalmazásnak felel meg, így az az e-nyugták kiállításához elég egy okostelefon.

A papíralapú nyugtatömb e-nyugtára való lecserélésével a vállalkozások nyugtánként tíz forintot spórolnak meg

– jegyezte meg Gerlaki Bence. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy az azt használó vállalkozások mentesülnek bizonylatmegőrzési kötelezettségük alól, a NAV nyugtatára ugyanis 10 évig tárolja a beérkezett adatokat.

A vállalkozások mellett a vásárlók is profitálhatnak az e-nyugta rendszerrel. Az e-pénztárgépet használó vállalkozások vásárlói – a NAV eNyugta alkalmazás vevői applikációjával – telefonjukra kaphatják a nyugtát, a vásárlók így elektronikusan követhetik minden költésüket, és visszakereshetők lesznek a garancia, a jótállás érvényesítéshez szükséges bizonylatok.

Ugyanakkor az e-pénztárgép lehetővé teszi a nyomtatást, így a fogyasztó továbbra is a kezébe kaphatja a blokkot, ha azt igényli. A NAV ePénztárgép mobilalkalmazása ugyanis a bluetooth kapcsolatra képes mobil nyomtatók széles választékával kompatibilis, amelyek a NAV szerint akár már 6 ezer forinttól is elérhetők.

A háttérbeszélgetésen a NAV saját fejlesztésű, felhőalapú applikációját mutatták be, azonban más, piaci alapon működő fejlesztők is engedélyeztethetnek ilyen alkalmazásokat, a forgalmazási engedély feltételei és a műszaki dokumentáció elérhető a NAV honlapján. A Portfolio kérdésére Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke elmondta: folyamatos az érdeklődés a piaci szereplők részéről, már nem csak az erre vonatkozó jogszabályt értelmezik, hanem konkrét műszaki, technológiai kérdéseik vannak. Egyben kiemelte: arra számít, hogy mindenképpen megjelennek majd piaci alkalmazások, mint ahogy az az online számlázóprogramoknál is megfigyelhető volt.

Gerlaki Bence kiemelte: már van olyan vállalkozás, amely áttért a július 1-jétől elérhető e-pénztárgép megoldásra, azonban várakozásaik szerint az érintett vállalkozások „nagyon fokozatosan” fognak átállni a nyugtáról való elektronikus adatszolgáltatásnak való megfelelés 2026. szeptember 1-jei határidejéig.

Gerlaki Bence arról is beszámolt, hogy a jelenleg online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozások – például kiskereskedelmi üzletek, éttermek, szálláshelyek, taxisok, gyógyszertárak, masszőrök, akik összességében több mint 200 ezer online pénztárgépet működtetnek – továbbra is használhatják az online pénztárgépeket. Az ő esetükben 2028. július 1-ig kell áttérni az e-pénztárgépre, amely az online pénztárgépre nem kötelezett körrel szemben nem felhő-, hanem hardveralapú lesz. Ezzel kapcsolatban az államtitkár kiemelte:

a hardveralapú e-pénztárgép kifejlesztése, bevezetése mintegy egy évet vesz majd várhatóan igénybe az új rendszerre áttérő cégek számára.

Az államtitkár az e-nyugta és az e-pénztárgép bevezetésének makrogazdasági hatásairól szólva elmondta: az intézkedés további gazdaságfehérítő hatással jár, az áfarés (azaz a potenciálisan beszedhető és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbség) jelenleg 2-3% körüli, amelynek mértéke az intézkedés hatására várhatóan tovább fog csökkenni. Az NGM számításai szerint

évente legalább 10-20 milliárd forint lehet a többletadó-bevétel az intézkedés hatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images