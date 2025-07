A lemondását fontolgatja Jerome Powell? – Üzenet jött a Trump-kormányzatból

Pulte az amerikai jegybank elnökének hangos kritikusa, és támogatta Trump azon törekvéseit, hogy Powellt kamatcsökkentésre kényszerítse.

Pulte az X-en és ügynökségének honlapján tette közzé nyilatkozatát.

Bátorítanak azok a hírek, amelyek szerint Jerome Powell a lemondását fontolgatja. Úgy gondolom, hogy ez lesz a helyes döntés Amerika számára, és a gazdaság fellendül

– írta a tisztviselő.

Statement from Chairman of the Board of Fannie Mae on Reports that Jerome Powell Is Considering ResigningWashington, D.C. - https://t.co/7FPe2zla3i