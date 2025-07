Ejtették a vádat az orvos ellen, aki sóoldatot adott be a Covid-oltások helyett

Michael Kirk Moore Jr. salt lake megyei orvos ellen korábban vádat emelt egy szövetségi esküdtszék, és a pere már megkezdődött ebben a hónapban. Bondi az X-en közzétett nyilatkozatában kijelentette:

Dr. Moore választási lehetőséget adott pácienseinek, amikor a szövetségi kormány ezt megtagadta. Nem érdemelte meg a több éves börtönbüntetést, amivel szembenézett. Ennek ma vége.

A 2023-as vádirat szerint Moore egy plasztikai sebészeti központból működtette a hamis igazolások rendszerét. Tevékenysége állítólag kiterjedt arra is, hogy fiziológiás sóoldatot adott be kiskorúaknak a szülők kérésére, hogy a gyerekek azt higgyék, Covid-19 vakcinát kaptak. Az orvos emellett több mint 28 000 dollár értékű, kormány által biztosított Covid-19 vakcinát semmisített meg.

A Trump-adminisztráció több tagja is kiállt Moore mellett. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, aki évtizedek óta kérdőjelezi meg a vakcinák biztonságosságát a tudományos bizonyítékokkal szemben, áprilisban azt írta: "Dr. Moore érmet érdemel a bátorságáért és a gyógyítás iránti elkötelezettségéért!"

Marjorie Taylor Greene, georgiai törvényhozó és Trump elkötelezett támogatója szintén üdvözölte az ügyben hozott döntést, és hősnek nevezte Moore-t. "Soha többé nem engedhetjük meg, hogy kormányunk zsarnokivá váljon a szemünk előtt" - írta az X-en közzétett bejegyzésében.

