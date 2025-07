Itt a nagy bejelentés: 30 százalékos vámmal sújtja Trump az Európai Uniót

Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 1-jétől 30 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból származó árukra.

Az Európai Unió korábban abban reménykedett, hogy átfogó kereskedelmi megállapodást köthet az Egyesült Államokkal a 27 tagország számára,

végül azonban Trump augusztus 1-jétől 30 százalékos vámmal sújtja az EU-t.

Az amerikai elnök által a Truth Social platformon közzétett levél hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a kereskedelmi kapcsolatok fenntartása mellett, ám a jelenlegi helyzet – amelyet az EU vám- és nem vámjellegű akadályai, valamint kereskedelmi politikája idézett elő – tarthatatlan.

A levél szerint az EU-val szembeni kereskedelmi deficit az egyik legnagyobb az Egyesült Államok számára,

és ez a helyzet nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.

A levélből kiderül, hogy a 30 százalékos vám minden, az EU-ból az Egyesült Államokba irányuló termékre vonatkozni fog, és független lesz az esetleges szektorális vámoktól. Azokat a termékeket pedig, amelyeket megpróbálnak más országokon keresztül „átcímkézni” a magasabb vám elkerülése érdekében, szintén magasabb vámmal sújtják majd.

Vámmentességet csak azok a vállalatok kaphatnak, amelyek az Egyesült Államokban építik fel gyártókapacitásaikat, vagy ott állítják elő termékeiket.

A Fehér Ház világossá tette:

amennyiben az EU ellenlépésként saját vámokat vezetne be, az amerikai fél a meglévő 30 százalékos vámon felül további vámemeléseket alkalmazna, azonos mértékben válaszul.

Trump vámbejelentései egészen héten érkeztek. Az amerikai elnök az Európai Unió mellett Mexikót is 30 százalékos vámmal sújtja, emellett pedig már bejelentette a Japánnal, Dél-Koreával, Kanadával és Brazíliával szemben is hamarosan életbe lépő új vámokat. Emellett 50 százalékos vámot vezetett be a réz importjára is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images