Már az oroszok sincsenek annyian, mint az oroszok

Amikor a Szovjetunióban felrobbant Csernobil, napokig nem szóltak róla hivatalosan. Amikor Kína gazdasága lassulni kezdett, eltűnt az ifjúsági munkanélküliség statisztikája. Most Oroszország hallgat egyre inkább arról, hányan születnek, hányan halnak meg – és hányan menekülnek el. A titkolózás okának nyomába eredtünk.

Előző héten a Szövetségi Statisztikai Szolgálat (Rosstat) közzétette társadalmi és gazdasági jelentését az év első 5 hónapjáról, amiből azonban kihagyták a szokásos részt a demográfiáról – szúrta ki a Meduza, egy orosz ellenzéki portál. Nem ez az első statisztika, aminek már csak a hűlt helyét találhatjuk.

Tűnnek el az adatok

A nyilvánosság számára elérhető adatok köre az orosz népességről folyamatosan szűkült.

2020-ban, a Covid tombolásakor a halálozás okok szerinti bontásáról szóló statisztikák kezdtek eltűnni.

2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörése után fokozatosan tovább szűkítették a nyilvánosan elérhető halálozási adatok körét.

Dmitrij Kobak választási statisztika-kutató elmondta, hogy a Rosstat elutasította a 2024-es adatokra vonatkozó kérését a férfiak többlethalálozásáról és a havi elhunytak számáról.

Május 16-án közzétett havi jelentéséből a hivatal kihagyta a legutóbbi jelentési időszakra vonatkozó születési és halálozási adatokat, valamint a házasságkötések és válások havi adatait – hívta fel a figyelmet az egy időben ott dolgozó Alekszej Raksha.

A korábban közzétett öt demográfiai táblázatból csak egy maradt a legutóbbi jelentésben. Ez a születésekre, halálozásokra, házasságkötésekre és válásokra vonatkozó adatokat csak az év elejétől kumulált összegként közölte.

Valójában 2025 márciusa óta szinte semmilyen nyilvánosan elérhető demográfiai statisztika nem készült Oroszországban

– összegzett Raksha. Az adatok teljes köre csak állami szakértőknek elérhető, "kizárólag hivatalos használatra". De mi okuk lehet az oroszoknak a titkolózásra?

A háromlábú szék, aminek mindhárom lába megroggyant

A demográfiát szokás egy háromlábú székhez hasonlítani, mert három tényező együttesen alakítja, hogy hogyan változik egy terület népessége. Ez a születés, a halálozás és a vándorlás. Moszkva egyik területen sem büszkélkedhet.

A titkolózás egyik legvalószínűbb oka, hogy az oroszok nem szeretnék világgá kürtölni, hogy milyen veszteségek érték őket az Ukrajnával folytatott háború során. A BBC 2025 februári becslése alapján az oroszok, és az oldalukon harcoló fegyveres erők közt az elhunytak száma hozzávetőleg 167 194-234 669 fő. A brit védelmi minisztérium nagyságrendileg hasonló, 200-250 ezer elhunytról vagy eltűntről tett közzé becslést, ahogyan egy júniusi tanulmány is 250 ezer halottal számolt.

A háború borzalmas pusztítása ráadásul éppen a koronavírus járvány érkezett. A betegség áldozatainak számáról szintén nem tudhatunk biztosat, de Oroszország valószínűleg a legnagyobb többlethalálozással rendelkező országok között volt. Egy tanulmány szerint a Covid következtében 2020-ban és 2021-ben összesen 1,03 millióval (!) többen haltak meg, mint amit a korábbi demográfiai trendek indokoltak volna. Ez a többlethalálozási mutató más országokban a legjobb becslésnek bizonyult a járvány miatti halálesetek számára, így valószínűleg az orosz esetben is az.

A születések és halálozások számának különbözete. A 2000-es mélypont után a gazdaság lassú talpraállásával fokozatos javulást figyelhetünk meg, majd a koronavírus válság újabb mélypontot hozott. A 2010-es években jellemző szintekre a járvány után sem sikerült visszaállni, jelentős részben a háborús veszteségek miatt.

Ruszkik, haza!

A hatalmas eurázsiai ország népességvándorlás terén sem áll túl jól. Ahogy az Economist 2022. márciusi cikke is megjegyzi, már a háború előtt sem voltak kedvezőek a tendenciák. 2011-12 óta, vagyis nagyjából Putyin nyílt autoriter fordulatával egybeesően jelentősen megemelkedett az évente emigrálók száma, és a profiljuk is megváltozott.

Míg korábban leginkább gazdasági okok miatt hagyták el az országot a külföldre költözők, addig ezután egyre többen indokolták a politikai és emberi jogi helyzettel a távozásukat.

Egy akkor népszerű blogot, ahol a kivándorlásról osztottak meg tippeket egymással az emberek, "Pora valit"-nak hívtak – jelezve az eluralkodó érzést, hogy "ideje lelépni". Ahogyan az ilyen környezetben lenni szokott, jellemzően éppen a legképzettebbek vették a kalapjukat.

Majd Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, és kilőtt a kivándorlók száma. Egy becslés

820 és 920 ezer közé teszi azokat, akik katonai okok miatt hagyták el az országot 2022 és 2023 folyamán.

A fő motivációk között volt a letartóztatástól való félelem (hiszen a "különleges katonai hadműveletről" semmilyen felületen nem lehetett negatívan nyilatkozni), a nemzetközi szankciók miatt sokak számára ellehetetlenülő munka és végül, de nem utolsó sorban a behívás veszélye. Csak az azutáni héten, hogy Putyin 2022. szeptember 21-én bejelentette 300.000 tartalékos mozgósítását, 190.000-en hagyták el az országot.

Ahol a "gyermektelen ideológia" betiltása sem segít

Végül a bajokat tetézi a gyerekvállalási kedv mélyrepülése. 2025 elején több mint 200 éves mélypontra zuhant a havi születésszám – nem csoda, hogy abbahagyták a publikálását. A termékenységi arányszám a 2023-as évben már 1,41-re zuhant. (Ez azt jelenti, hogy 100 nőnek átlagosan 141 gyereke született az élete során.) Ez érthető módon zavarja a rezsimet, ahol hazánkhoz hasonlóan az egyik legfontosabb kormányzati célkitűzés a ráta javítása. Ahogy egy berlini központú Oroszország fókuszú thinktank, a Carnegie Russia Eurasia Center fogalmazott,

Putyin fejében a termékenységi ráta növelése szorosan kapcsolódik másik rögeszméjéhez, a Szovjetunió és az Orosz Birodalom által egykor ellenőrzött területek visszaszerzéséhez. Valójában ez az a két pillér, amin az egész Putyin-projekt nyugszik, amelynek célja Oroszország történelmi traumájának gyógyítása.

A születésszám esése annyira aggasztja az orosz politikusokat, hogy már egészen meghökkentő nyilatkozatokkal és ötletekkel álltak elő. Az egészségügyi miniszter például tavaly szeptemberben azt mondta, hogy

Az, hogy nagyon elfoglalt vagyok a munkahelyemen, nem érvényes indok, hanem béna kifogás. A szünetekben lehet nemzéssel foglalkozni, mert az élet túl gyorsan elrepül.

Egy képviselő ráadásul azzal a javaslattal állt elő, hogy a kisebb vétségeket elkövető nőket engedjék ki a börtönből, hogy megfoganhassanak, és ha tényleg születik gyerekük, engedjék el a büntetésüket.

Természetesen pénzügyi ösztönzőket is bevetnek a gyerekvállalási kedv növelése érdekében: egyszeri juttatás a gyerek születésekor, a gyerekek számával párhuzamosan növekvő családtámogatási összeg, külön segítség az egyetemista korukban szülővé válóknak. A 16 évnél fiatalabb gyerekkel rendelkező egyedülálló szülők kirúgása tilos. Putyin azonban gyakran említi, hogy a gazdagabb nyugati országokban az orosznál is alacsonyabb a termékenységi ráta (legalábbis nem sokkal ezelőttig az volt), ezért nagyon fontos a "tradicionális értékek" terjesztése is. Így született meg a törvény, aminek értelmében tavaly november óta tilos a "gyermektelen életmódot reklámozó propaganda" terjesztése.

Intő jel

A demográfiai adatok fokozatos eltűnésében a mostani, legújabb állomás a csendes beismerése lehet annak, hogy Oroszország egyre fenntarthatatlanabb pálya felé halad.

Nem Moszkva az egyetlen, amely ilyen útra lépett. Kínában az utóbbi években szintén fokozatosan eltűnnek a kellemetlen gazdasági adatok: nem tudni már pontosan, mekkora az ifjúsági munkanélküliség, a befektetők és elemzők pedig egyre több sötét folttal kénytelenek dolgozni. És persze eszünkbe juthat a Szovjetunió is – ott sem adtak ki hivatalos figyelmeztetést Csernobilról a katasztrófa után. Noha a tét jelenleg kisebb, az adatok eltűnése soha nem csupán adminisztratív változás. Intő jel. Amikor a számokat elhallgatják, az valójában egyre hangosabb kiáltás arról, hogy a valóság egyre kínosabbá válik a hatalom számára.

