Meglepő lépésre készül az európai nagyhatalom: a 16 évesek is szavazati jogot kaphatnak

A brit kormány tervei szerint a 16-17 évesek is szavazhatnának a következő parlamenti választáson, ami jelentős változást hozna az ország választási rendszerében - közölte a BBC

Rushanara Ali demokráciaügyi miniszter a BBC-nek nyilatkozva "földrengésszerű" változásnak nevezte a tervezett intézkedést, amely biztosítaná, hogy a fiatalok hangja is hallható legyen a politikában. A miniszter megerősítette, hogy

a választójogi korhatár csökkentése egy új választási törvényjavaslat részeként kerül majd bevezetésre.

A tervezett változtatások között szerepel a szavazáshoz elfogadható személyazonosító okmányok körének bővítése az Egyesült Királyságban kibocsátott bankkártyákkal, az automatikus választói regisztráció bevezetése, valamint a politikai adományozás szabályainak szigorítása a külföldi befolyásolás elleni védelem érdekében.

Skóciában és Walesben a helyi önkormányzati választásokon, valamint a skót és walesi parlamenti választásokon már most is 16 év a szavazati korhatár. Az Egyesült Királyság parlamentjére, az angliai helyi választásokra és az észak-írországi választásokra vonatkozóan azonban továbbra is 18 év a korhatár.

A választójogi korhatár 16 évre csökkentése az Egyesült Királyság egész területén 1969 óta a legnagyobb változás lenne a választójogban, amikor a korhatárt 21-ről 18 évre csökkentették.

Ali miniszter megerősítette, hogy a kormány a következő általános választásokra, amelyet legkésőbb 2029-ig kell megtartani, be kívánja vezetni a változtatást.

Egy 16 éves fiatal dolgozhat, adót fizet, csatlakozhat a hadsereghez. Így nincs ok arra, hogy miért ne szólhatna bele abba, ki kormányozza az országunka

– nyilatkozta a BBC-nek.

A kormány tervei között szerepel az automatikus választói regisztráció bevezetése is. Jelenleg az Egyesült Királyságban a szavazáshoz regisztrálni kell, ami online vagy papíralapú űrlapon történhet. A Választási Bizottság becslése szerint közel nyolcmillió ember van helytelenül regisztrálva vagy teljesen hiányzik a választói névjegyzékből.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 10. Teljes kudarcba fulladt az Ursula von der Leyen elleni puccskísérlet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images