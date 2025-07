Mit hozhat a terézvárosi Airbnb-tiltás a helyi vendéglátóhelyeknek?

Az üzengetés mellett pereskedés is várható a VI. kerületben a helyi önkormányzat és a rövid távú lakáskiadásban érdekelt vállalkozók között. Az Airbnb-s szálláshelykiadásban érdekelt vállalkozókat képviselő egyesület szerint a teljes tiltás biztos, hogy törvénytelen, és ha a Kúria az önkormányzat és a kormányhivatal közötti vitában az államnak ad igazat, akkor perre mennek a VI. kerületi vezetéssel szemben. Az egyesület azt állítja: működésük tiltása vendéglátóhelyek bezárásával jár majd a környéken. Ezzel szemben a terézvárosi önkormányzat szerint nem mennek tönkre a helyi éttermek és kávézók, mert a Budapestre érkező turisták bőven eltartják majd őket.

Több nagy helyi étteremláncot, szórakozóhelyet kerestünk meg azzal kapcsolatban, hogy a rövid távú lakáskiadás Terézvárosban történő, 2026. január 1-jétől érvényes tiltása mennyire vetheti vissza a forgalmukat. A vendéglátóipari vállalkozások ezúttal nem akartak válaszolni megkereséseinkre. Volt, aki közölte, hogy hiába van a VI. kerületben is jól működő étterme, nincs olyan adata, hogy aki nála fogyaszt, hol száll meg külföldi turistaként. Más cégvezető pedig nem akart spekulálni egy jövőbeni esemény miatt.

Az Airbnb VI. kerületben történő betiltásáról még 2024 szeptemberében szavazott a helyi lakosság. Mintegy 6 ezer terézvárosi (vagyis a kerület lakosságának alig több mint 17%-a) voksolt, közülük 54% szavazott a tiltásra, vagyis mondott igent erre a feltett kérdésre: „Egyetért azzal, hogy a VI. kerületben tiltsuk meg a társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként?"

Még nem lezárt az ügy?

Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke megkeresésünkre azt mondta, hogy távolról sem lezárt a rövid távú lakáskiadás VI. kerületi tiltásának ügye.

Biztosak vagyunk benne, hogy nem lesz teljes tiltás, mert a kormányhivatal kimondta, hogy ez törvénytelen. Ha Soproni Tamás kerületi polgármester perre megy, a Kúria is ki fogja mondani, hogy a nulla nap (a kiadható napok számára vonatkozóan – a szerk.) törvénytelen. Voltak már hasonló ügyek, ahol a Kúria a nulla napot tiltásnak és nem korlátozásnak értelmezte

– mondta Schumicky Balázs.

Szerinte ebben a formában az önkormányzati rendelet nem fog működni, emiatt nem is számolnak vészforgatókönyvvel. „Sőt, amint a Kúria kimondja, hogy jogtalan volt bezárni a helyi szálláshelyeket, a házigazdák tömegével fognak pert indítani Terézváros önkormányzata ellen, és egyesületünk minden segítséget meg fog ahhoz adni, hogy pertársasággá tömörüljünk, és kollektíven pereljük be az önkormányzatot” – mondta Schumicky Balázs.

Önkormányzat: nincs köztes megoldás

A Portfolio.hu megkeresésére a Terézvárosi önkormányzat sajtóosztálya úgy reagált, hogy az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatoknak kizárólag arra van lehetőségük, hogy korlátozzák, egy szálláshely hány napra adható ki egy évben. Semmi más eszköze az önkormányzatoknak a szabályozásra, korlátozásra, bezáratásra (illegális működés esetén) nincs, és ezzel az egyetlen szabályozóval élt Terézváros, közölte a kerület sajtóosztálya.

„Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az önkormányzatok kezében olyan eszköz sincs, amellyel ellenőrizhetnék, hogy egy lakást 60, 75 vagy 130 napra adtak ki az évben. Így – mivel kizárólag olyan szabályt érdemes alkotni, amit be is lehet tartatni – a kérdés egyszerű volt: maradjon minden úgy, ahogy van, vagy változtassunk, és egyáltalán ne lehessen társasházi lakásokat kiadni szálláshelyként a kerületben” – írta az önkormányzat sajtóosztálya.

Szerintük köztes megoldásra nem volt lehetőség, arra felsőbb jogszabály adhatna módot, de a törvényalkotó hosszú évek óta nem lépett ebben a kérdésben. Hozzátették: világszerte városok sora (Bécs, Firenze, New York, Párizs, Berlin, Amszterdam, Róma, Barcelona, London, Montreál, Tokió, Sydney) szigorított már a rövid távú szálláskiadáson, ahol úgy gondolták, hogy az Airbnb felelős a „túlturizmusért, a magas lakásárakért és azért is, hogy egyre kevesebb az állandó, helyi lakos”.

Eltűnhetnek a fogyasztó turisták?

Arra a felvetésünkre, hogy a hétvégére érkező, sokszor vékonyabb pénztárcájú turisták esetleges elmaradása mit okozhat a VI. kerületi vendéglátásában, más várakozásokat fogalmaztak meg a lakáskiadók, és persze teljesen mást az önkormányzat.

Schumicky Balázs szerint ha valami oknál fogva mégis be kell zárni, mert sokat kell várni arra, hogy a Kúria ítéletet hozzon, és annak kihirdetéséig nem függesztik fel a rendeletet, noha a Magyar Apartmankiadók Egyesülete szeretné ezt elérni, akkor azzal lehet számolni, hogy az kihat a helyi vendéglátásra is.

„Országosan csökken a vendéglátóhelyek száma. Az általunk megkérdezett, vendéglátással foglalkozó vállalkozók nekünk azt mondják, hogy őket nem tudják eltartani az itt lakók, hanem a turistákból élnek.

Bár az itt lakók egy része nyilván szokott fogyasztani, de ha a VI. kerületből eltűnnek a turisták, akkor ezeknek a helyeknek egy jó része be fog zárni, ez egészen biztos

– emelte ki a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Szerinte nem véletlen az, hogy a tavaly őszi kampányban nem volt olyan kisbolt a fénymásolószalontól kezdve a vendéglátóipari egységeken át a kifőzdéig, amelyben ne tudták volna kirakni a szórólapjaikat, plakátjaikat, amelyek az Airbnb-ről szóló szavazáson a további engedélyezés mellett szóltak – emelte ki a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Terézváros önkormányzata szerint viszont a korábbi, világvárosokban meglépett korlátozások sem okoztak problémát a vendéglátás számára. Egyik esetben sem történt visszaesés a kereskedelmi, vendéglátói forgalomban – érveltek.

A gyakorlatban arra még nem volt példa, hogy ne egy egész város, hanem annak egy kerülete lépjen, így gyakorlati tapasztalat még nincs a hatásokról, ebben úttörő szerepet vállaltunk a lakhatási válság csökkentése, az otthonok védelme érdekében

– tette hozzá az önkormányzat.

Az önkormányzat emellett azzal érvelt, hogy a turisták fogyasztása nem áll meg a kerületi határoknál, az nem szálláshelyfüggő, hogy hová ülnek be. „A külföldi vendégek, amikor Budapestre érkeznek, nem egy-egy kerületet keresnek fel. Nem is ismerik a kerülethatárokat, hanem Budapest belvárosát járják, városunk ikonikus helyeit keresik fel, és annak mentén esznek, isznak, kávéznak, fogyasztanak vendéglátóhelyeken. Nem tartunk tehát attól, hogy kerületünkben az Andrássy út mentén, az Operaház környékén, a Nyugati pályaudvarnál csökkenne a forgalom, viszont a vendéglátóhelyek érdekelhetté válhatnak az itt élők, a lakosság megszólításában is” – olvasható a kerületi önkormányzat sajtóosztályának válaszában.

Ezt a kérdést az Airbnb-s vállalkozók teljesen másképp látják. „Soproni Tamás polgármester azzal érvel, hogy a turisták helyére beköltöznek albérlők, és ők majd eltartják ezeket a vendéglátóhelyeket. De ez a logika nem túl erős, mert közben a polgármester azt is mondja, hogy ide vékonyabb pénztárcájú emberek költözhetnek” – mondta Schumicky Balázs. Szerinte ha csökkennek az albérletárak, és azt meg tudják fizetni az alacsonyabb keresetűek, akkor ők nem fognak eljárni a belvárosi, egyébként nem annyira pénztárcabarát helyekre, tehát ezek be fognak zárni. „Erre azt mondja a városi vezetés, hogy más kerületek turistái, majd eltartják ezeket a helyeket. Az biztos, hogy más kerületekből jártak át eddig is, és ezután is fognak átjárni, de attól még tény, hogy a VI. kerületi turisták hiányozni fognak innen” – tette hozzá a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

A Terézvárosi önkormányzat szerint azonban felesleges ettől tartani, mert Budapest belvárosi része amúgy is túlterhelt. „A számtalan hotel, hostel Budapest turisztikai vonzása miatt teljes kihasználtsággal működik egész évben, és már ez is sokszor túlterheli a jellemzően szűk utcák, az infrastruktúra teherbírását.

Terézváros elsősorban a kulturális turizmus fellegvára a szomszédos VII. kerülettel szemben, így egyáltalán nem tartunk attól, hogy az éttermek, vendéglátóhelyek forgalma csökkenne

– írta a kerületi sajtóosztály.

Hozzátették azt is, hogy forgalmuknak egyébként is csak egy része adódik a külföldi turizmusból, másik része a színházakba érkező belföldi vendégek, a belföldi turizmus és Terézváros átutazó jellegének eredménye.

„Ráadásul a hotelek és a magánlakások között éppen az egyik legnagyobb különbség, hogy az előbbi nem, az utóbbi azonban alkalmas az önellátásra, azért is választják sokan azt, hogy az étkezésen is spóroljanak” – utalt arra az önkormányzat, hogy az Airbnb-s turisták egyáltalán nem biztos, hogy nagy fogyasztók az éttermekben és a kávézókban.

Az Apartmankiadók Egyesületének elnöke azonban a kerület eljelentéktelenedésétől tart, mert szerinte, ha neki lesz igaza, és tényleg bezárnak vendéglátóhelyek, akkor kevesebb fiatal lakója maradhat a VI. kerületnek, mert sokan ezeken a helyeken dolgoznak, és nem tudnak majd miből albérletet fizetni.

„Ha ezek a munkalehetőségek megszűnnek, akkor a kerületben élő, vagy ide vágyó fiatalok alatt vágja az önkormányzat vezetése a fát. Ha elkezdenek bezárni a vendéglátóhelyek, amelyeket sokszor olyan volt kisboltok, kisiparos üzletek (például kulcsmásoló, cipész, varroda) helyén nyitottak, amelyekre ma már nincs akkora kereslet, vagy nem tudták eltartani azokat, akkor ezek üresen fognak állni. Az üresen álló üzlethelyiségek pedig nem javítják a városképet és a környék biztonságát, elindulhat a kerület a szlömösödés irányába” – véli Schumicky Balázs.

Ingatlanpiac

A Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke az ingatlanpiaci helyzettel kapcsolatban pedig azt emelte ki, hogy szerinte a VI. kerület egy rövid megtorpanást követően pont olyan népszerű az ingatlanbefektetők és -vásárlók körében, mint bármelyik másik budapesti városrész.

Látszik, hogy a kerületben található 2200-2500 magánszálláshely nem gyakorol releváns nyomást a helyi ingatlanpiacra. Ezt 9 hónap elteltével, amióta a moratórium miatt új engedélyeket nem adnak ki rövid távú lakáskiadásra, egyértelműen ki lehet jelenteni

– jegyezte meg Schumicky Balázs.

A terézvárosi önkormányzat azt is közölte, tesznek lépéseket arra, hogy a rövid távú lakókat hosszú távú bérlők váltsák fel, akik ugyanúgy fogyasztói lehetnek egy kávézónak, étteremnek. A rövid távú szálláshelykiadással foglalkozó lakástulajdonosokat adókedvezménnyel próbálják arra rábírni, hogy álljanak át a hosszú távú lakáskiadásra.

A helyi önkormányzat továbbá nem értett egyet azzal az érveléssel, hogy a rövid távú lakáskiadás betiltásával romolhat a kerület színvonala. Megfogalmazásuk szerint a Terézváros 2030 programban olyan közterületi fejlesztéseket végeznek el, melyek élhetőbbé, vonzóvá teszik az otthont keresők számára a VI. kerületet.

