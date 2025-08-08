  • Megjelenítés
40 fokos hőség várható Olaszországban, mutatjuk az érintett városokat
MTI
|
Portfolio
Olaszországba is visszatért a 40 fokos meleg, egészen augusztus közepéig tarthat az újabb hőhullám, a hőmérő higanyszála ismét megközelítette és túl is lépheti a 40 Celsius fokot a meteorológiai szolgálat pénteki adatai szerint - számolt be az MTI.

Rómában a hőmérséklet péntek délben elérte a 36 fokot, az érzékelt hőség pedig ennél is magasabb volt.

Szombaton és vasárnap a legmelegebbet Firenze, Prato és Pistoia háromszöge térségében várják, ahol a hőmérséklet 40 fok fölé ugorhat.

Hasonló időjárás lesz Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Terni és Bologna városában, valamint Bolzano, Cremona, Forli, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso és Verona térségében.

Az előrejelzések szerint az újabb hőhullám elsősorban az ország északi és középső részeit sújtja. A forróság a legnehezebben a Pó-alföldön lesz elviselhető, mivel az utóbbi hetek viharai és esőzései megemelték a levegő páratartalmát.

A hőhullámnak olasz szokás szerint nevet is adtak, és ismét Kharónról, az alvilági révészről keresztelték el. A forróság augusztus közepéig eltarthat.

A Confcommercio kereskedelmi szövetség adatai szerint augusztusban tizennyolcmillió olasz veszi ki nyári szabadságát: a csúcsidőszak az augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepe hetére esik majd.

Kegyetlen számok érkeztek: a magyarok a nyugdíjkorhatárt sem érik meg egészségben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

