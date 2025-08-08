Kegyetlen számok érkeztek: a magyarok a nyugdíjkorhatárt sem érik meg egészségben

2023-ban az uniós országokban átlagosan 63,1 év volt a születéskor várható egészséges életévek száma – derül ki az Eurostat friss publikációjából. A nők felfelé húzzák az átlagot 63,3 évnyi egészségben eltöltött idővel, míg a férfiak átlag alatti, 62,8 évnyi egészséges élettartamra számíthatnak. A magyarok a középmezőnyben helyezkednek el, a helyzet mégis aggasztó: statisztikailag mindkét nem képviselőinél a nyugdíjkorhatár elérése előtt jelentkeznek az egészségügyi problémák.

A születéskor várható élettartam a nők esetében átlagosan 5,3 évvel hosszabb volt, mint a férfiaknál (84,0 év a nőknél, 78,7 év a férfiaknál) – írja az Eurostat. Az egészséges életévek – vagyis azok az évek, amelyeket tevékenységkorlátozás nélkül élnek le – a nők teljes várható élettartamának 75%-át, a férfiakénak pedig 80%-át teszik ki.

Ez azt jelenti, hogy a férfiak – bár rövidebb ideig élnek – arányaiban több időt töltenek el tevékenységkorlátozás nélkül, mint a nők. Az országos bontást nézve az látszik, 9 EU-tagállamban a férfiak számszerűen több egészséges évet élnek, mint a nők.

Az egészségben várható élettartam méréséhez önbevalláson alapuló adatgyűjtést alkalmaznak. A válaszadóknak arra kell felelniük, korlátozva érezték-e magukat az elmúlt 6 hónapban szokásos tevékenységeikben (például munkavégzés, házimunka, szabadidős tevékenységek, tanulás) kifejezetten egészségügyi problémák miatt. Az egészségesnek tekintett évek azok, amikor a válaszadó még egyáltalán nem érzi magát korlátozva.

A magyar adatok 2023-ra vonatkozóan a férfiak esetében 62,5 évnyi, a nők esetében 64,6 évnyi egészségben várható élettartamot jeleznek,

azaz mindkét nem képviselői már a 65 éves nyugdíjkorhatár betöltése előtt szembesülnek az életüket korlátozó egészségügyi problémákkal. (A két nemre együttesen 63,6 év volt az egészségben várható élettartam 2023-ban.)

A férfiak körében Máltán regisztrálták a legtöbb egészséges életévet (71,7 év), ezt követte Olaszország (68,5 év) és Svédország (67,2 év). A legalacsonyabb értékek Lettországban (51,2 év), Észtországban (56,5 év) és Szlovákiában (56,8 év) mutatkoztak.

A nők esetében szintén Máltán volt a legmagasabb a születéskor várható egészséges életévek száma 2023-ban (71,1 év), ezt követte Bulgária (71,0 év) és Olaszország (69,6 év). A legalacsonyabb értékek Lettországban (54,3 év), Dániában (55,4 év) és Finnországban (55,9 év) adódtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images