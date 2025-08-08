Nagy döntés készül a Thyssenkruppnál

A Thyssenkrupp részvényesei pénteken szavaznak a védelmi üzletág leválasztásáról, miközben az európai védelmi kiadások növekedése jelentősen emelheti a divízió értékét.

Az európai NATO-tagállamok Donald Trump amerikai elnök álláspontjára reagálva növelik védelmi költségvetéseiket, ami felhajtotta a védelmi szektor részvényeinek árfolyamát az idei évben.

A Thyssenkrupp TKMS nevű divíziójának - amely tengeralattjárókat, fregattokat gyárt és aknamentesítő technológiákat fejleszt - megrendelésállománya több mint 18 milliárd euróra duzzadt a tavalyi szeptember végi 11,7 milliárd euróról.

A Thyssenkrupp terve szerint a TKMS 49%-át leválasztaná és a jelenlegi részvényeseinek juttatná, míg a fennmaradó részesedést megtartaná.

A közgyűlés magyar idő szerint 10 órakor kezdődött, a szavazásra pedig a vezetőség és a befektetők közötti eszmecsere után kerül sor. A részvényesek között található az Alfried Krupp von Bohlen und Halbach alapítvány, a Thyssenkrupp legnagyobb tulajdonosa is.

Az elemzők várakozásai szerint a leválasztásra és a külön tőzsdei bevezetésre még idén sor kerülhet, bár a Thyssenkrupp egyelőre nem közölt pontos időpontot.

A múlt hónapban Berlin előzetes megállapodást kötött a Thyssenkrupppal, amely garantálja, hogy a német kormány befolyást tarthat fenn a TKMS-ben, mivel az állam bizonyos szintű ellenőrzést kíván megőrizni a stratégiai védelmi eszközök felett.

