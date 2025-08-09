  • Megjelenítés
EESZT-leállás: megszólalt az államtitkár az egészségügyet sújtó rendszerkrízisről
EESZT-leállás: megszólalt az államtitkár az egészségügyet sújtó rendszerkrízisről

Portfolio
Péntek óta nem elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), ami országos fennakadásokat okoz az egészségügyi ellátásban. Takács Péter egészségügyi államtitkár közölte, hogy a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak a kormányzati informatikai rendszer hibájának elhárításán, és a helyreállításról azonnal tájékoztatást adnak.

Takács Péter egészségügyi államtitkár közleményében azt mondta, hogy

az EESZT vezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarát a NISZ szakemberei folyamatosan próbálják elhárítani.

Hozzátette, hogy a hiba miatt az EESZT jelenleg nem elérhető, és a gyógyszerészektől, valamint az érintett betegektől megértést és türelmet kérnek.

Közölte, hogy a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást fognak adni.

A probléma pénteken kezdődött, amikor országszerte elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások. Az EESZT mellett leállt a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is. Ez jelentősen megnehezítette az elektronikus ügyintézést és az egészségügyi ellátás adminisztratív folyamatait.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér leállása országos fennakadást okozott az egészségügyben. A gyógyszertárakban nem tudják kiadni a korábban felírt recepteket, és az oldalra belépni próbálók csupán egy rövid hibaüzenetet láthatnak. A hiba cikkünk írásakor, szombat délután is fennáll még.

Néhány héttel ezelőtt már történt hasonló üzemzavar, amely után napokig instabil maradt a rendszer működése. Akkor is komoly problémákat okozott a betegek és az egészségügyi szolgáltatók számára. A mostani leállás súlyossága és a javítás várható ideje egyelőre nem ismert.

