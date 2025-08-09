EESZT-leállás: megszólalt az államtitkár az egészségügyet sújtó rendszerkrízisről

Takács Péter egészségügyi államtitkár közleményében azt mondta, hogy
az EESZT vezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarát a NISZ szakemberei folyamatosan próbálják elhárítani.
Hozzátette, hogy a hiba miatt az EESZT jelenleg nem elérhető, és a gyógyszerészektől, valamint az érintett betegektől megértést és türelmet kérnek.
Közölte, hogy a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást fognak adni.
A probléma pénteken kezdődött, amikor országszerte elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások. Az EESZT mellett leállt a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is. Ez jelentősen megnehezítette az elektronikus ügyintézést és az egészségügyi ellátás adminisztratív folyamatait.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér leállása országos fennakadást okozott az egészségügyben. A gyógyszertárakban nem tudják kiadni a korábban felírt recepteket, és az oldalra belépni próbálók csupán egy rövid hibaüzenetet láthatnak. A hiba cikkünk írásakor, szombat délután is fennáll még.
Néhány héttel ezelőtt már történt hasonló üzemzavar, amely után napokig instabil maradt a rendszer működése. Akkor is komoly problémákat okozott a betegek és az egészségügyi szolgáltatók számára. A mostani leállás súlyossága és a javítás várható ideje egyelőre nem ismert.
Címlapkép forrása: Portfolio
