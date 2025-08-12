Kemény vonalas trumpista került Amerika egyik legfontosabb hivatalának élére

10 napnyi várakozás után Donald Trump elnök megnevezte az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) új vezetőjét, E. J. Antonit. Elődjét, Erika McEntarfert még augusztus 1-jén bocsátotta el Trump, miután a statisztikai hivatal korábban szinte soha nem látott módon korrigálta negatív módon a május-júniusi foglalkoztatottsági adatokat. Trump érvelése szerint McEntarfer szándékosan manipulálta az adatokat,
a BLS fejét pedig mindenféle bizonyíték nélkül még az adatkorrekció bejelentésének napján eltávolította pozíciójából.
Az tegnapi elnöki bejelentés értelmében a BLS vezetői tisztségét mostantól a konzervatív Heritage Foundation think tank-től érkező E.J. Antoni fogja betölteni. A döntés egyelőre még nem végleges, ugyanis azt a Szenátusnak is jóvá kell hagynia. Trump Truth Social-ön közzétett posztja szerint
az amerikai gazdasági növekedés töretlen, E.J. Antoni pedig biztosítja majd, hogy az arról megjelenő adatok őszinték és pontosak lesznek.
A frissen kinevezett Antoni korábban élesen támadta a BLS adatrevíziós folyamatát, egy kinevezése előtti podcastben pedig úgy nyilatkozott, hogy a BLS és Trump adminisztrációja közti szakmai ellentétek felerősítették a közelmúlt adatproblémáit.
Steve Bannon, Trump egy korábbi tanácsadója a legjobb embernek nevezte Antonit, aki a BLS élére kerülhetett, korábbi kutatótársai pedig kiváló statisztikusként és közgazdászként hivatkoztak rá.
A Demokrata Párthoz köthető politikusok már jóval kritikusabbak voltak a frissen kinevezett vezetővel szemben, Jason Furman, Barack Obama elnök egykori gazdasági tanácsadója szerint pedig egyenesen alkalmatlan a feladatra. A BLS korábbi alkalmazottjai elsősorban Antoni eddigi szakmai pályafutását és politikai elköteleződését kritizálták.
E. J. Antoni kinevezése egy újabb fejezetet jelent Trump gazdasági intézményrendszer átalakítását célzó politikájában, melyet egyre inkább aggodalommal figyelnek a befektetők.
Az elnök korábban számos alkalommal bírálta élesen Jerome Powellt, a jegybank elnökét a kamatcsökkentés elmaradása miatt, a BLS vezetőjének kirúgása pedig szintén komoly kérdéseket vetett fel az intézményrendszer függetlenségével kapcsolatban.
Címlapkép forrása: Portfolio
Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!
Nem mindennek árt a napsütés.
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
Az infláció viszont nem változott.
Óriási infláció tarolja le Romániát
Jön az árrobbanás.
Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
Átvette a hatalmat a főváros felett?
Három részvény, ami a Wall Street-i elemzők nagy kedvence most
Egy dolog közös bennük.
Veszélyes "lopakodó" parazitát fedeztek fel a tudósok, amely képes kiiktatni az emberi fájdalomérzetet
Nagy hasznunkra válhat még a féreg leleplezett tulajdonsága.
Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult
Kiterjedt anticiklon hozta el a kánikulát.
Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után
Új előrejelzés érkezett.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.