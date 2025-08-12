  • Megjelenítés
Kemény vonalas trumpista került Amerika egyik legfontosabb hivatalának élére
Kemény vonalas trumpista került Amerika egyik legfontosabb hivatalának élére

Portfolio
E.J. Antonit nevezte ki Donald Trump amerikai elnök a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) élére - számolt be róla a Bloomberg. Ezzel eldőlt, hogy az augusztus 1-jén kirúgott McEntarfer után konzervatív vezetője lesz a szervezetnek, aki eddig a Heritage Foundation vezető közgazdászaként dolgozott.

10 napnyi várakozás után Donald Trump elnök megnevezte az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) új vezetőjét, E. J. Antonit. Elődjét, Erika McEntarfert még augusztus 1-jén bocsátotta el Trump, miután a statisztikai hivatal korábban szinte soha nem látott módon korrigálta negatív módon a május-júniusi foglalkoztatottsági adatokat. Trump érvelése szerint McEntarfer szándékosan manipulálta az adatokat,

a BLS fejét pedig mindenféle bizonyíték nélkül még az adatkorrekció bejelentésének napján eltávolította pozíciójából.

Hiába okolja Trump a statisztikusokat, ő is felelős a munkaerőpiaci adatok körüli zűrzavarért

Az tegnapi elnöki bejelentés értelmében a BLS vezetői tisztségét mostantól a konzervatív Heritage Foundation think tank-től érkező E.J. Antoni fogja betölteni. A döntés egyelőre még nem végleges, ugyanis azt a Szenátusnak is jóvá kell hagynia. Trump Truth Social-ön közzétett posztja szerint

az amerikai gazdasági növekedés töretlen, E.J. Antoni pedig biztosítja majd, hogy az arról megjelenő adatok őszinték és pontosak lesznek.

A frissen kinevezett Antoni korábban élesen támadta a BLS adatrevíziós folyamatát, egy kinevezése előtti podcastben pedig úgy nyilatkozott, hogy a BLS és Trump adminisztrációja közti szakmai ellentétek felerősítették a közelmúlt adatproblémáit.

Steve Bannon, Trump egy korábbi tanácsadója a legjobb embernek nevezte Antonit, aki a BLS élére kerülhetett, korábbi kutatótársai pedig kiváló statisztikusként és közgazdászként hivatkoztak rá.

A Demokrata Párthoz köthető politikusok már jóval kritikusabbak voltak a frissen kinevezett vezetővel szemben, Jason Furman, Barack Obama elnök egykori gazdasági tanácsadója szerint pedig egyenesen alkalmatlan a feladatra. A BLS korábbi alkalmazottjai elsősorban Antoni eddigi szakmai pályafutását és politikai elköteleződését kritizálták.

E. J. Antoni kinevezése egy újabb fejezetet jelent Trump gazdasági intézményrendszer átalakítását célzó politikájában, melyet egyre inkább aggodalommal figyelnek a befektetők.

Az elnök korábban számos alkalommal bírálta élesen Jerome Powellt, a jegybank elnökét a kamatcsökkentés elmaradása miatt, a BLS vezetőjének kirúgása pedig szintén komoly kérdéseket vetett fel az intézményrendszer függetlenségével kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Portfolio

