  • Megjelenítés
Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál
Gazdaság

Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál

MTI
Az INA horvát olajipari vállalat nettó nyeresége az idei első fél évben 54,3 millió euró volt, 21 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál - áll a társaság honlapján kedden közzétett gyorsjelentésben.

Az olajiparban kiemelten figyelt, új beszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított EBITDA (kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) egyszeri tételek nélkül 187,7 millió euró volt,

ami 18 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A tőkeberuházás (CAPEX) összesen 46 százalékkal, 86,9 millió euróra esett, a rijekai finomító több mint 700 millió euró értékű korszerűsítése 96 százalékban már kész. Az INA nettó adóssága 9 százalékkal, 451,3 millió euróra mérséklődött.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
Benzin,Gázolaj
Gazdaság
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility