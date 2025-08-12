Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál

Az INA horvát olajipari vállalat nettó nyeresége az idei első fél évben 54,3 millió euró volt, 21 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál - áll a társaság honlapján kedden közzétett gyorsjelentésben.

Az olajiparban kiemelten figyelt, új beszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított EBITDA (kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) egyszeri tételek nélkül 187,7 millió euró volt,

ami 18 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A tőkeberuházás (CAPEX) összesen 46 százalékkal, 86,9 millió euróra esett, a rijekai finomító több mint 700 millió euró értékű korszerűsítése 96 százalékban már kész. Az INA nettó adóssága 9 százalékkal, 451,3 millió euróra mérséklődött.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.

