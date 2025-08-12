Koronavírus: kibukott, miben hibáztak a tudósok

A hosszú Covid olyan állapot, amikor valaki tartós tüneteket tapasztal a COVID-19 fertőzésből való felépülés után. A betegség okait azonban továbbra sem ismerjük pontosan, és a több mint 200 azonosított tünet, valamint a bizonytalan prognózis tovább nehezíti a helyzetet.
Az UCLA David Geffen Orvostudományi Egyetemének kutatói Lauren Wisk vezetésével megállapították, hogy
a publikált tanulmányokban található eltérések akár egyharmada abból származhat, hogy különböző definíciókat használnak a hosszú Covidra.
A kutatócsoport az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Svédországban és Puerto Ricóban végzett kutatásokban alkalmazott hosszú Covid definíciókat vizsgálta. Ezeket a meghatározásokat ugyanarra a 4575 amerikai betegből álló csoportra alkalmazták, akik az INSPIRE kohorsz részét képezték.
A definíciók olyan szempontokban különböztek, mint például mely tüneteket tekintették a hosszú Covid jelének, és mennyi ideig kellett a tüneteknek fennállniuk a diagnózishoz. Az alkalmazott definíciótól függően a betegség előfordulási gyakorisága 15 és 42 százalék között mozgott.
Ha minden hosszú Coviddal foglalkozó tanulmány más definíciót használ, a tudományos következtetéseket nehezebb összehasonlítani, ami késleltetheti a betegség megértését
- magyarázta Wisk.
A hosszú Covid esetében nincs objektív diagnosztikai teszt - az orvosok a betegek tüneteinek leírására és egyéb lehetséges okok kizárására támaszkodnak. Joann Elmore vezető szerző szerint:
Közös definíció nélkül fennáll a veszélye, hogy tévesen címkézzük fel a betegeket és félrevezetjük a kezelést. Ez több mint akadémiai vita, embereket érint.
A tanulmány szerzői javasolják, hogy a hosszú Covid epidemiológiai meghatározásához egy szűkebb tünetlista, vagy legalább két tünet jelentkezésének megkövetelése növelhetné a szükséges specificitást, ami fontos lenne a beavatkozási kísérletek és a patogenezis tanulmányok szempontjából.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
