Történelmi léptékű újrafegyverkezés zajlik Európában, Magyarország is beszáll a buliba

A Financial Times elemzése szerint az európai fegyvergyártó létesítmények építési tevékenysége 2022 óta, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta,

háromszorosára nőtt a békeidőhöz képest.

A radarműholdas adatok alapján a bővítések összesen több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari fejlesztést jelentenek.

A vizsgált 150 létesítmény közül körülbelül egyharmadnál mutatkoztak bővítés vagy építkezés jelei. A fejlesztési területek nagysága

a 2020-2021-es 790 ezer négyzetméterről 2024-2025-re 2,8 millió négyzetméterre nőtt.

A legnagyobb bővítések egyike a német Rheinmetall és a magyar N7 Holding közös projektje Várpalotán, ahol hatalmas lőszer- és robbanóanyag-gyártó komplexum épült. Az első gyáregység 2024 júliusában készült el, és 30 mm-es lőszereket gyárt a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárművéhez. A helyszínen folytatódik az építkezés, ahol 155 mm-es tüzérségi lövedékeket és 120 mm-es Leopard 2 harckocsi-lőszereket is fognak gyártani.

Az EU 500 millió eurós ASAP (Act in Support of Ammunition Production) programja jelentősen hozzájárult a bővüléshez, amely kifejezetten a lőszer- és rakétagyártás szűk keresztmetszeteinek feloldását célozza. Az ASAP-támogatást kapó vállalatok gyorsabban bővültek, mint a többiek.

Andrius Kubilius EU védelmi biztos szerint Moszkva inváziója óta Európa éves lőszergyártási kapacitása 300 ezerről 2024 végére körülbelül 2 millióra nő.

A Rheinmetall önmagában jelentős részt vállal ebből a növekedésből: a 155 mm-es lövedékek éves gyártási kapacitása a 2022-es 70 ezerről 2027-re 1,1 millióra emelkedik.

A norvég Kongsberg júniusban nyitott meg egy új rakétagyárat, amely a vállalat szerint "exponenciálisan növelte" rakétagyártási kapacitásukat.

A brit BAE Systems több mint 150 millió fontot fektetett be brit lőszergyáraiba 2022 óta, és dél-walesi Glascoed üzemében tizenhatszoros növekedést ígér a 155 mm-es lövedékek gyártási kapacitásában.

Az EU jelenleg egy újabb, 1,5 milliárd eurós védelmi programról tárgyal, amely "az ASAP logikáját másolja" támogatások révén, és közös beszerzéseket is finanszírozna. A prioritások között szerepelnek a rakéták, légvédelem, tüzérség és drónok.

Szakértők szerint azonban továbbra is komoly problémát jelent Európa számára a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek hiánya, különösen mivel Oroszország e téren megelőzi ellenfeleit. A miniatűr sugárhajtóművek gyártása a nagy hatótávolságú rakétákhoz továbbra is szűk keresztmetszetet jelent az európai rakétagyártásban.

