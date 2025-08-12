Történelmi léptékű újrafegyverkezés zajlik Európában, Magyarország is beszáll a buliba

A Financial Times elemzése szerint az európai fegyvergyártó létesítmények építési tevékenysége 2022 óta, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta,
háromszorosára nőtt a békeidőhöz képest.
A radarműholdas adatok alapján a bővítések összesen több mint 7 millió négyzetméternyi új ipari fejlesztést jelentenek.
A vizsgált 150 létesítmény közül körülbelül egyharmadnál mutatkoztak bővítés vagy építkezés jelei. A fejlesztési területek nagysága
a 2020-2021-es 790 ezer négyzetméterről 2024-2025-re 2,8 millió négyzetméterre nőtt.
A legnagyobb bővítések egyike a német Rheinmetall és a magyar N7 Holding közös projektje Várpalotán, ahol hatalmas lőszer- és robbanóanyag-gyártó komplexum épült. Az első gyáregység 2024 júliusában készült el, és 30 mm-es lőszereket gyárt a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárművéhez. A helyszínen folytatódik az építkezés, ahol 155 mm-es tüzérségi lövedékeket és 120 mm-es Leopard 2 harckocsi-lőszereket is fognak gyártani.
Az EU 500 millió eurós ASAP (Act in Support of Ammunition Production) programja jelentősen hozzájárult a bővüléshez, amely kifejezetten a lőszer- és rakétagyártás szűk keresztmetszeteinek feloldását célozza. Az ASAP-támogatást kapó vállalatok gyorsabban bővültek, mint a többiek.
Andrius Kubilius EU védelmi biztos szerint Moszkva inváziója óta Európa éves lőszergyártási kapacitása 300 ezerről 2024 végére körülbelül 2 millióra nő.
- A Rheinmetall önmagában jelentős részt vállal ebből a növekedésből: a 155 mm-es lövedékek éves gyártási kapacitása a 2022-es 70 ezerről 2027-re 1,1 millióra emelkedik.
- A norvég Kongsberg júniusban nyitott meg egy új rakétagyárat, amely a vállalat szerint "exponenciálisan növelte" rakétagyártási kapacitásukat.
- A brit BAE Systems több mint 150 millió fontot fektetett be brit lőszergyáraiba 2022 óta, és dél-walesi Glascoed üzemében tizenhatszoros növekedést ígér a 155 mm-es lövedékek gyártási kapacitásában.
Az EU jelenleg egy újabb, 1,5 milliárd eurós védelmi programról tárgyal, amely "az ASAP logikáját másolja" támogatások révén, és közös beszerzéseket is finanszírozna. A prioritások között szerepelnek a rakéták, légvédelem, tüzérség és drónok.
Szakértők szerint azonban továbbra is komoly problémát jelent Európa számára a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek hiánya, különösen mivel Oroszország e téren megelőzi ellenfeleit. A miniatűr sugárhajtóművek gyártása a nagy hatótávolságú rakétákhoz továbbra is szűk keresztmetszetet jelent az európai rakétagyártásban.
Címlapkép forrása: Portfolio
Újabb fapados légitársaság mehet csődbe, már a tartalék hajtóműveket értékesítenék
Súlyos készpénzhiány lépett fel.
Kijött a kormányrendelet az új állami bankról
Jön a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont.
Rossz hír érkezett Romániából
Egyre gyorsabban nőnek az árak.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Teljes káosz a szivar fővárosában: ismét összeomlott a karibi ország energiahálózata
Lassan hozzá kell szoknia a lakosságnak.
A GM visszatér az önvezető autók fejlesztéséhez a súlyos robotaxi-baleset után
Biztonsági sofőrökkel tesztelik a jövő önvezető technológiáját.
Lassul az állampapírok rohama, de a FixMÁP és BMÁP még mindig tarol
Keverik a kártyákat a lakossági befektetők.
Ötéves rekord dőlt meg az ingatlanpiacon, szinte a semmiből tűnnek elő a fiatal vevők
Felrobbantotta a piacot az Otthon Start Program.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.