Extrém megoldást szült a hőhullám Franciaországban: parkban való alvásra buzdítják a lakosokat

Nyitva maradt két egymást követő éjszaka egy park a közép-franciaországi Lyonban azért, hogy a kánikulában a lakosok hűvös helyen aludhassanak.

A hét elején Franciaország szinte teljes területét elérte a rekordhőmérsékleteket megdöntő történelmi hőhullám. Az ország második legnagyobb városának hetedik kerületben található Blandan park a kerület polgármesterének döntése alapján maradt nyitva keddtől csütörtökig éjszaka is.

A park éjszaka hűvös

- mondta Fanny Dubot, a Zöld párti polgármester a Le Progres című regionális napilap szerint.

Ez alternatívát jelent a nagyon meleg lakásokkal szemben, ahol éjszaka sem lehet lecsökkenteni a hőmérsékletet

- tette hozzá.

A kezdeményezést eredetileg csak egy éjszakára tervezte az önkormányzat. Mivel azonban a hőségriadót csütörtök reggelig meghosszabbította a meteorológiai szolgálat, egy éjszakával meghosszabbították az intézkedést. Az elmúlt napokban a hőmérséklet Lyonban nappal meghaladta a 40 Celsius-fokot.

Csütörtökön már egyetlen francia megyében sem volt érvényben a legmagasabb fokú riasztás a hőhullám miatt, de a hőmérséklet még mindenhol 30 Celsius-fok fölé emelkedett. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet fokozatosan csökken az országban, de a hőhullám néhány nap múlva újra erőre kaphat.

