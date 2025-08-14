  • Megjelenítés
Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik
Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik

Portfolio
A HungaroMet friss agrometeorológiai elemzése szerint a következő napokban sem várható jelentős csapadék az ország nagy részén, így az egyre súlyosbodó aszály és hőség tovább nehezítheti a mezőgazdasági termelést Magyarországon.
Portfolio Agrárszektor 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Az elmúlt egy hetet napos, meleg és csapadékmentes időjárás jellemezte és ahogy arról már több cikkünkben is írtunk, a következő napokban további hőségre kell számítani, csak vasárnap érkezik egy hidegfront, ami néhány fokos enyhülést hozhat.

Az aszályos körülmények között a nyári növények idő előtti kényszerérése és száradása prognosztizálható.

Az elmúlt 30 napban országszerte 20-60 mm-rel kevesebb csapadék hullott a sokéves átlagnál,

a Duna-Tisza közén nagy területen még 10 mm sem esett július közepe óta.

Kép forrása: HungaroMet

Az elmúlt 90 napban pedig egyes területeken 100-140 mm csapadék hiányzik a földekről. Az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedett az előző héthez képest.

Kép forrása: HungaroMet

A talaj nedvességtartalma kritikusan alacsony: az ország több mint felén a felső fél méteres réteg nedvességtartalma nem éri el a 25%-ot a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A mélyebb talajréteg már június közepe óta rendkívül száraz. A hőmérséklet 2-4 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves átlagot, vasárnap 35-40 Celsius-fok közötti maximumokkal tetőzött. Az éjszakai hőmérséklet jellemzően 15 fok körülire csökken, részben az alacsony páratartalom miatt.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a csapadékhiány, az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál.

Az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, több helyen már le is silózták. Ugyanakkor vannak vidékek, ahol még elfogadhatók a kilátások, például Miskolc környékén még szép zöldek a viaszérésben járó kukorica állományok.

A vegetációs index térképek szerint az Alföld nyugati és a Dunántúl keleti tájaira is kiterjedt az aszály hatása, míg a nyugati, északnyugati és az északkeleti országrészekben az átlagosnál nagyobb a zöld tömeg mennyisége.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

