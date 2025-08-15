Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés

Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint még nem időszerű eldönteni, hogy támogatja-e a kamatcsökkentést a jegybank szeptemberi ülésén. Úgy vélte, egy 50 bázispontos vágás jelenleg nem indokolható a gazdasági adatok alapján, miközben egyszerre lát tartós inflációs kockázatokat és a munkaerőpiac gyengülésének veszélyét.

Alberto Musalem, a Federal Reserve St. Louis-i bankjának elnöke elmondta, hogy számára még túl korai eldönteni, támogatná-e a kamatok csökkentését a jövő havi ülésen.

„Számomra még túl korai pontosan megmondani, milyen politikát leszek képes támogatni a szeptemberi ülésen” – mondta Musalem csütörtökön a CNBC-nek adott interjúban.

A Fed döntéshozói múlt hónapban változatlanul hagyták az irányadó kamatsávot 4,25–4,5 százalékon, ahol december óta áll. Az idei évben nem változtattak, miután 2024 utolsó hónapjaiban összesen 1 százalékponttal csökkentették a kamatot, miközben azt vizsgálják, hogy az olyan intézkedések, mint a vámok, miként hatnak a gazdaságra.

Amikor arról kérdezték, indokolt lehet-e egy 50 bázispontos csökkentés jövő hónapban, Musalem úgy válaszolt, hogy az „nem lenne alátámasztható a gazdaság jelenlegi állapotával és kilátásaival.”

Scott Bessent pénzügyminiszter ezzel szemben a héten többször is megjegyezte: miután júniusban és júliusban nem csökkentették a kamatot, valamint a felülvizsgált munkaerőpiaci adatok alacsonyabb foglalkoztatottságot mutatnak, elképzelhető, hogy egy 50 bázispontos vágás indokolt lenne. A piaci szereplők jelenleg egy negyed százalékpontos mérséklést áraznak a szeptemberi ülésre.

Musalem szerint egyrészt „a beérkező adatok kezdenek arra utalni, hogy fennállhat a tartósabb infláció lehetősége”, ugyanakkor „a munkaerőpiacra nézve is vannak lefelé mutató kockázatok.” Hozzátette: a lassuló gazdasági növekedés, valamint a vámok miatt szűkülő vállalati profitmarzsok veszélyeztethetik a munkaerőpiacot, amely eddig jól tartotta magát.

„Mindkét tényezőt mérlegelem” – mondta csütörtökön. „Amikor feszültség van a két mandátumunk között, kiegyensúlyozott megközelítést kell követnünk.”

Egy csütörtökön közzétett jelentés szerint a nagykereskedelmi infláció júliusban három éve nem látott mértékben gyorsult

, amit a vámok miatt megemelkedett importköltségek fogyasztókra történő áthárítása hajtott. A hét elején publikált adatok pedig a fogyasztói árak vártnál nagyobb júliusi emelkedését jelezték, különösen a szolgáltatások drágulása miatt.

A munkaerőpiacon az elmúlt három hónapban érezhetően gyengült a foglalkoztatás: a munkáltatók havonta átlagosan mindössze 35 ezer új dolgozót vettek fel. Az állásnélküliségi ráta azonban továbbra is alacsony, 4,2 százalékon áll.

Tegnap az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy minden létező modell szerint 150-175 bázisponttal lejjebb kellene lennie az amerikai alapkamatnak. Talán összeülhetnének Musalemmel modellt cserélni.

