Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés

Alberto Musalem, a Federal Reserve St. Louis-i bankjának elnöke elmondta, hogy számára még túl korai eldönteni, támogatná-e a kamatok csökkentését a jövő havi ülésen.
„Számomra még túl korai pontosan megmondani, milyen politikát leszek képes támogatni a szeptemberi ülésen” – mondta Musalem csütörtökön a CNBC-nek adott interjúban.
A Fed döntéshozói múlt hónapban változatlanul hagyták az irányadó kamatsávot 4,25–4,5 százalékon, ahol december óta áll. Az idei évben nem változtattak, miután 2024 utolsó hónapjaiban összesen 1 százalékponttal csökkentették a kamatot, miközben azt vizsgálják, hogy az olyan intézkedések, mint a vámok, miként hatnak a gazdaságra.
Amikor arról kérdezték, indokolt lehet-e egy 50 bázispontos csökkentés jövő hónapban, Musalem úgy válaszolt, hogy az „nem lenne alátámasztható a gazdaság jelenlegi állapotával és kilátásaival.”
Scott Bessent pénzügyminiszter ezzel szemben a héten többször is megjegyezte: miután júniusban és júliusban nem csökkentették a kamatot, valamint a felülvizsgált munkaerőpiaci adatok alacsonyabb foglalkoztatottságot mutatnak, elképzelhető, hogy egy 50 bázispontos vágás indokolt lenne. A piaci szereplők jelenleg egy negyed százalékpontos mérséklést áraznak a szeptemberi ülésre.
Musalem szerint egyrészt „a beérkező adatok kezdenek arra utalni, hogy fennállhat a tartósabb infláció lehetősége”, ugyanakkor „a munkaerőpiacra nézve is vannak lefelé mutató kockázatok.” Hozzátette: a lassuló gazdasági növekedés, valamint a vámok miatt szűkülő vállalati profitmarzsok veszélyeztethetik a munkaerőpiacot, amely eddig jól tartotta magát.
„Mindkét tényezőt mérlegelem” – mondta csütörtökön. „Amikor feszültség van a két mandátumunk között, kiegyensúlyozott megközelítést kell követnünk.”
Egy csütörtökön közzétett jelentés szerint a nagykereskedelmi infláció júliusban három éve nem látott mértékben gyorsult
, amit a vámok miatt megemelkedett importköltségek fogyasztókra történő áthárítása hajtott. A hét elején publikált adatok pedig a fogyasztói árak vártnál nagyobb júliusi emelkedését jelezték, különösen a szolgáltatások drágulása miatt.
A munkaerőpiacon az elmúlt három hónapban érezhetően gyengült a foglalkoztatás: a munkáltatók havonta átlagosan mindössze 35 ezer új dolgozót vettek fel. Az állásnélküliségi ráta azonban továbbra is alacsony, 4,2 százalékon áll.
Tegnap az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy minden létező modell szerint 150-175 bázisponttal lejjebb kellene lennie az amerikai alapkamatnak. Talán összeülhetnének Musalemmel modellt cserélni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Messze jobb a költségvetési helyzetük a vártnál, mégis elássák az országot a befektetők
A kedvező kamat és inflációs szintek miatt jóval olcsóbb volt az államadósság, de a piacok pesszimisták.
Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés
Máshogy látja, mint a pénzügyminiszter.
Tőkét emel űr- és védelmi leányvállalatában a 4iG
Első körben mintegy 36 milliárd forintot.
Úgy visszatáncolt az amerikai pénzügyminiszter, mintha nem lenne holnap
Ő aztán sose sürgette a Fedet.
Incidens történt a kecskeméti reptéren: betörtek a bázisra, értékes alkatrészek tűntek el
Felvágták a régi MiG-29-eseket.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Dörzsöli a tenyerét az építőipar, az Otthon Start mentheti meg az évet
Idén eddig visszafogott a kereslet, de ősztől jöhet a fellendülés.
Nem bíznak Putyinban, már az újabb szankciós csomagot pofozgatják
Egy tűzszünet sem jelenti a büntetőintézkedések feloldását.
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?