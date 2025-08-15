Nincs menekvés a sírig tartó munkától? Rengeteg nyugdíjas dolgozik kényszerből

Az elöregedő társadalom és a növekvő várható élettartam miatt Európa komoly kihívással néz szembe: hogyan finanszírozza nyugdíjrendszereit? Míg egyesek a nyugdíjkorhatár csökkentését szorgalmazzák az életminőség javítása és a generációs munkaerő-váltás érdekében, mások szerint ez veszélyeztetné a már amúgy is gyengülő nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát.
Létezik egy harmadik megoldás is: a munka és nyugdíj kombinálása, amely széles körben elterjedt olyan országokban, mint Svédország, Észtország és Dánia, ahol az új nyugdíjasok több mint 30 százaléka marad aktív a munkaerőpiacon részmunkaidőben vagy rugalmas munkaidőben.
Spanyolországban a nemzeti statisztikai hivatal felmérése szerint 185 ezer 50-74 év közötti ember folytatta a munkát az első nyugdíjkifizetést követő hat hónapban. Ez a nyugdíjasok 4,9 százalékát jelenti, ami az európai átlag (13 százalék) alatt van. Franciaországban és Olaszországban is 5 százalék alatt marad ez az arány.
A spanyol UGT szakszervezet nyugdíjas tagozata (UJP-UGT) szerint az országban a nyugdíjasok több mint 37 százaléka – körülbelül 3,3 millió ember – havi 750 eurónál kevesebbet kap. A szervezet hangsúlyozza, hogy a nyugdíj mellett dolgozók kisebbsége teszi ezt személyes okokból,
a többség gazdasági szükségből folytatja a munkát, gyakran a kiskereskedelem, takarítás vagy gondozás területén, sokszor be nem jelentett formában.
A spanyol statisztikai hivatal szerint az országban a továbbdolgozók 18,8 százaléka tisztán gazdasági okokból teszi ezt, míg 48,7 százalékuk egyéb okokból is, például mert partnerük még dolgozik. Civil szervezetek szerint gyakran nincs kellő ösztönző az idősek számára a maradásra, mivel nehéz a munkakörüket a megváltozott képességeikhez igazítani.
Az európai országok között jelentős különbségek vannak a nyugdíj melletti munkavégzés motivációiban. Az Eurostat adatai szerint Cipruson, Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Lettországban a továbbdolgozó nyugdíjasok több mint 50 százaléka kizárólag gazdasági okokból teszi ezt.
Görögországban sok nyugdíjas folytatja a munkát az elégtelen nyugdíjak kiegészítésére, bár ez gyakran bejelentés nélkül történik, hogy ne csökkenjen a nyugdíjuk. 2023-ban a kormány megpróbálta visszaszorítani ezt a gyakorlatot, de a bejelentett munkavégzés továbbra is előnytelen maradt a magas járulékterhek miatt.
Csehországban 2024-ben körülbelül 195 ezer nyugdíjas dolgozik, felük 67 év feletti volt. A cseh nyugdíjreform részeként eltörölték a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a dolgozó nyugdíjasok számára, ami havi szinten jelentős megtakarítást jelent nekik.
A munkaügyi minisztérium becslése szerint ez évi mintegy 139 millió euróba kerül az államkasszának, de a kormány szerint az ösztönző több nyugdíjast késztet majd munkavégzésre.
Spanyolország az EU legmagasabb várható élettartamával rendelkező országa (84 év), ami meghaladja az európai 81,5 éves átlagot. Ennek ellenére az UJP-UGT szerint a toborzási folyamatok ritkán céloznak az 55 év felettiekre, és sok önéletrajzot eleve elutasítanak az életkor miatt, még mielőtt a jelöltek tapasztalatát értékelnék.
A spanyol Nyugdíjasok és Idősek Demokratikus Szövetsége (UDP) szerint a valódi kérdés az, hogyan garantáljuk a méltó nyugdíjhoz való jogot azoknak, akik szeretnék, és az értelmes és méltó foglalkoztatást azoknak, akik képesek és szeretnének aktívak maradni. A szervezet olyan átalakító társadalmi programot szorgalmaz, amely minden életszakaszban elismeri az emberek értékét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amazóniai aranyláz: kiút az adósságválságból, pusztulás az őserdőben
Az ország, amit az arany tart vissza az államcsődtől.
Feltárta a szakértő, mi történhet a mai Trump-Putyin találkozón: a legvalószínűbb kimenetel nem túl biztató
Ez lehet a mai elnöki csúcs eredménye.
Kiadták a piros figyelmeztetést: erre készülhet most Magyarország
Előrejelzések és térképek érkeztek.
Hiába erősödik a vámháború hatása, Japán ellenáll
Az elemzőket is meglepték a friss japán makroadatok.
Rakétákkal szórja tele a feszült térséget Amerika, éppen a legnagyobb kihívó partjai közelében
Peking nem vette jó néven.
Eszeveszett drágulás ezeknél az ingatlanoknál: egy év alatt 37%-kal nőttek az árak
A Balatonnál 42% az éves drágulás!
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.