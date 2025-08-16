Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont

Főleg Siófok környékén okoz problémát az árvaszúnyogok inváziója a part menti balatoni vendéglátóhelyek számára. Esténként a tóhoz túl közeli vendéglátóhelyek emiatt kénytelenek bezárni. Mindez azért sem jött túl jól a helyi vállalkozók számára, mert egyébként sem túl erős a szezon. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete adóelengedést javasolt a Magyar Turisztikai Ügynökség felé a szúnyoginvázió miatt bajba került vállalkozók megsegítésére.

Évtizedek óta működtet éttermet az egyik ismerősöm, de majd 20 éve nem látott olyat, mint, ami most van a Balatonon, Siófok környékén

– mondta a Portfolio megkeresésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Éjszakára annyi a szúnyog a tóparton, hogy kénytelen bezárni, de nemcsak ő, hanem más szórakozóhelyek, éttermek is – fogalmazott.

Megemlítette azt is, hogy a helyzet igencsak felemás, mert a probléma a területen nem mindenkit érint egyformán. „Azok az éttermek, amelyek párszáz méterre vannak a parttól, ebből semmit nem érzékelnek” – emelte ki.