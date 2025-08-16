Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont

Évtizedek óta működtet éttermet az egyik ismerősöm, de majd 20 éve nem látott olyat, mint, ami most van a Balatonon, Siófok környékén
– mondta a Portfolio megkeresésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Éjszakára annyi a szúnyog a tóparton, hogy kénytelen bezárni, de nemcsak ő, hanem más szórakozóhelyek, éttermek is – fogalmazott.
Megemlítette azt is, hogy a helyzet igencsak felemás, mert a probléma a területen nem mindenkit érint egyformán. „Azok az éttermek, amelyek párszáz méterre vannak a parttól, ebből semmit nem érzékelnek” – emelte ki.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Évtizedek óta nem volt ilyen súlyos a helyzet
- Hogyan lehetne védekezni a szúnyoginvázió ellen?
- Csődben egyes part menti vendéglők?
- Jöhet a Balaton mederkotrása?
- Tényleg kevesebb a vendég?
