Kigyulladt egy vasúti kocsi Sátoraljaújhelynél
Kigyulladt egy vasúti kocsi Sátoraljaújhelynél

A nyílt vasúti pályán áll egy vonat Sátoraljaújhely előtt, mivel lángol rajta az utolsó szerelvény. A kiérkező tűzoltók megtiltották a leszállást és a fényképezést - tette közzé a hírt a 444 egy olvasói jelzésre hivatkozva.

A MÁV tájékoztatása szerint a Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A motorvonaton nem sérült meg senki. Az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom.

A Szerencs-Sátoraljaújhely vonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

