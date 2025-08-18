Óriási meglepetés: egy pillanat alatt elolvadt az európai exporttöblet a vámháború miatt

Lesújtó képet festenek az európai külkereskedelem állapotáról a júniusi forgalmi adatok - derül ki az Eurostat tájékoztatásából. Az eurózóna exportja májushoz képest 2,4 százalékkal esett vissza, miközben a külkereskedelmi többlet közel 60 százaléka teljesen eltűnt. A drasztikus változás főként a vámháborúnak köszönhető, melynek negatív hatásai az európai-amerikai kereskedelmi megállapodás ellenére az év hátralévő részében még tovább fokozódnak majd - vélik az ING Bank szakértői.

Az Eurostat által közzétett szezonálisan kiigazított adatok szerint

júniusban 2,4 százalékkal esett vissza az euróövezet országainak összesített exportja a megelőző hónaphoz képest.

Az elmúlt évet tekintve csekély, 0,4 százalékos növekedést mutatnak az adatok.

Az export jelentős zsugorodása mellett a behozatal júniusban 3 százalékkal emelkedett, amely azt eredményezte, hogy a szezonális hatásoktól megtisztított külkereskedelmi egyenleg (azaz az euróövezeten kívülre irányuló export és import különbsége) a májusi 15,6 milliárd euróról 2,8 milliárdra zuhant.

Hasonló folyamatokról árulkodnak a nyers adatok is (bár az igazítottak jobban segítik az időbeli összehasonlítást), melyek alapján az export júniusban éves viszonyításban 0,4, míg az import 6,8 százalékkal nőtt az eurózónában. A teljes Európai Uniót figyelembe véve a júniusi változás 0 és 6,4 százalékos növekedés volt. A kiigazítatlan adatok alapján az eurózóna kereskedelmi egyenlege a májusi 16,5 milliárd euróról 7 milliárdra esett júniusban, amely jelentősen elmaradt az elemzők várakozásaitól (14,7 milliárd euró).

Az egyenleg relatív változása nagyon hasonló volt a teljes európai uniót tekintve is, mintegy 60 százalékos visszaesést produkálva.



Bár az eurózónára nincsenek hivatalos kétoldali kereskedelmi adatok, az Európai Unióra vonatkozó számok azt mutatják, hogy az Egyesült Államokba irányuló kivitel 10 százalékkal csökkent 2024 júniushoz képest, míg Kína esetében az Eurostat 12 százalékos csökkenésről számolt be.

Bár a tavaszi hónapokhoz hasonlóan a kereskedelmi forgalom adatai még most is erősen ingadozóak,

az egyértelműen kijelenthető, hogy a júniusi drasztikus visszaesés nem szezonális hatásoknak, hanem egy egyedi gazdasági sokknak köszönhető.

A sokkot természetesen Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései és a kereskedelmi háború okozták, amely miatt Európa elvesztette nemzetközi gazdasági versenyképességének jó részét.

Az ING Bank elemzői szerint a júniusi kereskedelmi adatok jó ízelítőt adtak abból, ami Európára várhat az év hátralévő részében. A vámháború miatti előrehozott rendelések az év első hónapjaiban mesterségesen nagyobb keresletet és forgalmat eredményeztek, nyárra fordulva azonban a vámok életbe lépésével láthatóan kifulladt a folyamat.

A szakértők szerint az európai külkereskedelemre az év második felében még a júniusinál is rosszabb helyzet várhat, azóta ugyanis életbe léptek Trump elnök 15 százalékos általános vámjai, amely 5 százalékponttal magasabb a tavaszi átmeneti szintnél. A feltételek ráadásul még nem véglegesek, a digitális szabályozások körüli vita pedig akár odáig is fajulhat, hogy a felek kihátrálnak a júliusban megkötött alkuból.

A vámok és a korábbi éveknél nagyobb bizonytalanság hosszú időre rányomhatja bélyegét az európai exportra, komolyan fékezve ezáltal a gazdasági növekedést

- zárták értékelésüket az ING bank elemzői.

Forrás: ING Bank, Eurostat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images