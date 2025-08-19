  • Megjelenítés
407 új termékkörre vetnek ki 50 százalékos vámot
407 új termékkörre vetnek ki 50 százalékos vámot

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma 407 új termékkategóriát vont be a vámköteles "származékos" acél- és alumíniumtermékek körébe, amelyekre 50%-os vámot vetnek ki.

Az amerikai kereskedelmi tárca kedden jelentette be a bővítést, amely széles termékskálát érint a nehézipari eszközöktől a megújuló energia berendezéseiig.

"A mai intézkedés kiterjed

  • a szélturbinákra és alkatrészeikre,
  • mobil daruszerkezetekre,
  • buldózerekre és egyéb nehézgépekre,
  • vasúti kocsikra,
  • bútorokra,
  • kompresszorokra,
  • szivattyúkra
  • és több száz további termékre"

- közölte a minisztérium hivatalos nyilatkozatában.

A listára újonnan felvett termékek mindegyikére egységesen 50%-os vámtételt alkalmaznak majd az amerikai hatóságok.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

