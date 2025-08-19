407 új termékkörre vetnek ki 50 százalékos vámot

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma 407 új termékkategóriát vont be a vámköteles "származékos" acél- és alumíniumtermékek körébe, amelyekre 50%-os vámot vetnek ki.

Az amerikai kereskedelmi tárca kedden jelentette be a bővítést, amely széles termékskálát érint a nehézipari eszközöktől a megújuló energia berendezéseiig.

"A mai intézkedés kiterjed

a szélturbinákra és alkatrészeikre,

mobil daruszerkezetekre,

buldózerekre és egyéb nehézgépekre,

vasúti kocsikra,

bútorokra,

kompresszorokra,

szivattyúkra

és több száz további termékre"

- közölte a minisztérium hivatalos nyilatkozatában.

A listára újonnan felvett termékek mindegyikére egységesen 50%-os vámtételt alkalmaznak majd az amerikai hatóságok.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images