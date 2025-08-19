  • Megjelenítés
Óriási összeget fizet a Booking.com
Gazdaság

Óriási összeget fizet a Booking.com

A Booking Holdings 9,5 millió dollárt fizet egy texasi per rendezéséért, amelyben megtévesztő árazási gyakorlattal vádolták a vállalatot.

Texas állam pert indított a Booking.com és más utazási oldalak anyavállalata ellen, mert az kötelező díjakat hallgatott el a szállodai szobák hirdetésekor, és mesterségesen alacsony,

valójában nem létező árakkal csábította a fogyasztókat.

Ken Paxton texasi főügyész kedden jelentette be, hogy a Booking Holdingsszel kötött 9,5 millió dolláros megállapodás a legnagyobb összegű egyezség, amelyet amerikai állam valaha elért "rejtett díjak" miatt szállodával vagy online utazási irodával szemben.

A Booking Holdings üzemelteti többek között a Priceline.com és a Kayak weboldalakat is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

