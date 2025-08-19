Ősellenségek között formálódik szövetség Trump ellen

Van Ji kínai külügyminiszter Indiába látogatott a 24. határügyi tárgyalássorozatra, ahol Ajit Doval indiai nemzetbiztonsági tanácsadóval találkozott, és várhatóan Narendra Modi miniszterelnökkel is tárgyal. A látogatás néhány nappal azelőtt történik, hogy Modi Kínába utazna a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára.
Felfelé ívelő tendencia tapasztalható. A határok nyugodtak, béke és nyugalom uralkodik
– mondta Doval a tárgyalások megnyitásakor, hozzátéve, hogy a kétoldalú kapcsolatok tartalmasabbá váltak, és az új környezet segíti a közös munkaterületeken való előrelépést.
Vang szerint az elmúlt években tapasztalt visszaesések nem szolgálták a két ország népeinek érdekeit - közölte az indiai ANI hírügynökség fordítása alapján.
Egy indiai forrás szerint Kína ígéretet tett három kulcsfontosságú indiai aggály kezelésére. Wang biztosította Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminisztert, hogy Peking foglalkozik India műtrágya-, ritkaföldfém- és alagútfúró gépek iránti igényeivel.
Egyelőre nem világos, hogy Kína gyorsabb exportengedélyezést vagy általános mentességeket biztosít-e India számára.
Korábban Kína már vállalta az Európába és az USA-ba irányuló exportengedélyek felgyorsítását, anélkül hogy ténylegesen lebontotta volna az ellenőrzési rendszert.
A kínai ritkaföldfém-export és a kapcsolódó mágnesek kivitele júniusban megugrott ezek után a megállapodások után, miközben a kereskedelmi minisztérium feldolgozta a felhalmozódott kérelmeket. Az Indiába irányuló ritkaföldfém-mágnes export azonban még mindig 58%-kal alacsonyabb a januári szinthez képest a kínai vámadatok szerint.
India rendelkezik a világ ötödik legnagyobb ritkaföldfém-tartalékával (6,9 millió metrikus tonna), de nincs hazai mágnesgyártás, így az ország főként Kínából importált mágnesekre támaszkodik.
Ilyen eszközöket a távol-keleti országon kívül csak az EU-ban, Észtországban és Kanadában gyártanak.
A kínai–indiai kapcsolatok azután kezdtek javulni, hogy Donald Trump amerikai elnök megkezdte agresszív vámpolitikáját. A kereskedelmi konfliktusok miatt a két ország fokozza a kölcsönös áruforgalmat, hogy csökkentsék az amerikai kitettségüket.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
