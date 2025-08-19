Ősellenségek között formálódik szövetség Trump ellen

Ígéretet tett a ritkaföldfémekkel kapcsolatos indiai igények kezelésére Peking, ami annak a jele, hogy folyamatosan javulnak az indiai-kínai kapcsolatok. A két ország azért állítja helyre a 2020-as határvitában megromlott viszonyát, mert az Egyesült Államok agresszív kül- és vámpolitikájának mindkét fél kárvallottja – derül ki a Reuters beszámolójából.

Van Ji kínai külügyminiszter Indiába látogatott a 24. határügyi tárgyalássorozatra, ahol Ajit Doval indiai nemzetbiztonsági tanácsadóval találkozott, és várhatóan Narendra Modi miniszterelnökkel is tárgyal. A látogatás néhány nappal azelőtt történik, hogy Modi Kínába utazna a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára.

Felfelé ívelő tendencia tapasztalható. A határok nyugodtak, béke és nyugalom uralkodik

– mondta Doval a tárgyalások megnyitásakor, hozzátéve, hogy a kétoldalú kapcsolatok tartalmasabbá váltak, és az új környezet segíti a közös munkaterületeken való előrelépést.

Vang szerint az elmúlt években tapasztalt visszaesések nem szolgálták a két ország népeinek érdekeit - közölte az indiai ANI hírügynökség fordítása alapján.

Egy indiai forrás szerint Kína ígéretet tett három kulcsfontosságú indiai aggály kezelésére. Wang biztosította Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminisztert, hogy Peking foglalkozik India műtrágya-, ritkaföldfém- és alagútfúró gépek iránti igényeivel.

Egyelőre nem világos, hogy Kína gyorsabb exportengedélyezést vagy általános mentességeket biztosít-e India számára.

Korábban Kína már vállalta az Európába és az USA-ba irányuló exportengedélyek felgyorsítását, anélkül hogy ténylegesen lebontotta volna az ellenőrzési rendszert.

A kínai ritkaföldfém-export és a kapcsolódó mágnesek kivitele júniusban megugrott ezek után a megállapodások után, miközben a kereskedelmi minisztérium feldolgozta a felhalmozódott kérelmeket. Az Indiába irányuló ritkaföldfém-mágnes export azonban még mindig 58%-kal alacsonyabb a januári szinthez képest a kínai vámadatok szerint.

India rendelkezik a világ ötödik legnagyobb ritkaföldfém-tartalékával (6,9 millió metrikus tonna), de nincs hazai mágnesgyártás, így az ország főként Kínából importált mágnesekre támaszkodik.

Ilyen eszközöket a távol-keleti országon kívül csak az EU-ban, Észtországban és Kanadában gyártanak.

A kínai–indiai kapcsolatok azután kezdtek javulni, hogy Donald Trump amerikai elnök megkezdte agresszív vámpolitikáját. A kereskedelmi konfliktusok miatt a két ország fokozza a kölcsönös áruforgalmat, hogy csökkentsék az amerikai kitettségüket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock