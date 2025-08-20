Rossz hírt kaptak a britek: régóta nem látott csúcsra ugrott az infláció

A fogyasztói árak éves szinten 3,8%-kal emelkedtek,

ami a júniusi 3,6%-os értékhez képest növekedést jelent, és 2024 januárja óta a leggyorsabb ütemű áremelkedés - közölte szerdán a brit statisztikai hivatal. Ez a növekedés meghaladta a közgazdászok által várt 3,7%-os értéket, bár a jegybank előrejelzésével összhangban volt.

A szolgáltatások inflációja, amely az inflációs kosár egyik kulcsfontosságú eleme, 5%-ra emelkedett, meghaladva a központi bank által előrejelzett 4,9%-ot. A magasabb üzemanyagköltségek szintén emelték az inflációt.

Az S&P Global Market Intelligence közgazdásza, Raj Badiani szerint a szolgáltatások és élelmiszerárak gyorsulása növeli "az infláció tartósságával kapcsolatos félelmeket a Bank of England-nél". A pénzpiacok továbbra is körülbelül 40%-os esélyt adnak egy újabb kamatcsökkentésnek az év végéig, míg korábban egy teljes negyedpontos csökkentésre számítottak.

A kereskedők tehát visszafogták a jövőbeli kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat, miután az augusztus 7-i, a vártnál kisebb többséggel meghozott kamatcsökkentési döntés során egyes döntéshozók figyelmeztettek az inflációs kockázatokra. A gazdaság és a munkaerőpiac vártnál jobb teljesítménye pedig tovább erősítették az óvatosság melletti érveket.

