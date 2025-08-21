A hagyományos diplomácia csődjét jelentheti, ha nem sikerül megegyezni Trumppal

Svájc vezető politikusai tradícionálisan egyik fő erősségüknek tartották tárgyalási képességüket, a Donald Trump amerikai elnökkel zajló kereskedelmi háború azonban alapjaiban írhatja át az ország diplomáciai megközelítését. A svájci vezetők az USA-val való tavaszi egyeztetések során a szóbeli ígéretek alapján optimistán nyilatkoztak a tervezett gazdasági megállapodásról, így igazi feketelevesként érte őket az amerikai elnök 39 százalékos vámokról szóló bejelentése. A sikertelenség fő oka a különböző diplomáciai megközelítésben keresendő: az alpesi ország diplomatái ugyanis a régi iskola követőiként elképzelhetetlennek tartják az adott szó megszegését,

miközben Trump modern tárgyalási stratégiája éppen a kiszámíthatatlanságra és a megbízhatatlanságra épít.

Georg Lutz, a Lausanne-i Egyetem politikatudományokat tanító professzora szerint

Svájcban évszázados hagyománya van az írott és íratlan diplomáciai normák követésének, meglepő módon azonban éppen ez akadályozza a Trumppal való kereskedelmi megállapodás létrejöttét.

Bár a helyi választók és a nemzetközi befektetők, kereskedelmi partnerek hagyományosan nagyra értékelik Svájc megbízhatóságát és a szabályoknak való megfelelést, úgy tűnik, hogy az amerikai elnök szemében mindez nem sokat ér.

Nicole Lamon, az alpesi államszövetség szóvivője tegnap úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államokkal folyamatosan zajlanak a tárgyalások, a kormány pedig továbbra is kiemelt céljának tekinti a külkereskedelmi korlátok enyhítését. A kommunikáció stílusa fordulatot sugall az év első feléhez képest, amikor a svájci vezetők még a szóbeli megállapodások alapján azt hangoztatták, hogy Trump kedvező elbírálásban részesíti majd őket. Ezután jött a július végi fordulat és a fejlett gazdaságok között rekordnak számító 39 százalékos vámok kivetése.

A radikálisan eltérő diplomáciai eszközök ellenére Svájc jelenleg is aktív tárgyalásokat folytat az Egyesült államok képviselőivel, hogy valahogy csökkentse a múlt hónap végén kivetett vámokat. Az elemzők többsége szerint bár a 39 százalékos vámok tartóssá válása nem befolyásolná nagy mértékben a gazdasági növekedést, az exportcégek Európai Unióba költözése viszont komoly fenyegetést jelentene a munkaerőpiac számára. Márpedig az EU jelenleg sokkal jobb feltételekkel exportál az USA-ba, így nem meglepő, hogy több nemzetközi nagyvállalat (mint például a késeket gyártó Victorinox Ag, vagy az édességiparban ismert Lindt) is azt fontolgatja, hogy áthelyezze svájci termelőkapacitásait.

Az alpesi ország gazdasági szakemberei szerint a két fél közti egyeztetések akár több hétig is húzódhatnak, így megállapodás várhatóan csak a Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter által belengetett október végi határidő környékén jöhet létre. A szakértők szerint a tárgyalások sikere főként azon múlik, hogy Karin Keller-Sutter, az Államszövetség elnöke mennyire tudja levetkőzni diplomáciai szokásait és alkalmazkodni Trump tárgyalási stílusához.

A rendkívül magas amerikai vámteher ellenére a svájci gazdaság egyelőre nem mutatja még az összeomlás jeleit,

a júniusi adatok szerint ugyanis az ország USA-ba irányuló exportja 1,1 százalékkal bővült 2024 azonos hónapjához képest.

A teljes export növeléséhez azonban ez sem volt elég, az alpesi ország összesített kivitele ugyanis 2,7 százalékkal zsugorodott ugyanebben az időszakban. A látszólag kedvező adatot az magyarázza, hogy Trump 39 százalékos vámjai augusztusban léptek életbe, a korábbi időszakban pedig csak egy 10 százalékos átmeneti vámmal kellett az exportáló vállalatoknak szembenézniük.

A szakértői becslések szerint a svájci exportnak mintegy 10 százaléka esik az amerikai vámok hatókörébe, miközben az olyan kulcstermékek, mint a gyógyszerek teljes kivételt élveznek.

A jelenlegi helyzetben az elemzők stagnálás közeli, enyhe növekedést jósolnak középtávon, melyet azonban könnyen megtorpedózhat a Trumppal folytatott kereskedelmi tárgyalások összeomlása vagy a gyógyszerek vámkötelessé válása.

Az elemzők szerint ez utóbbi lehet a közeljövő slágertémája, a gyógyszeripari termékek kivitele adja ugyanis Svájc USA-val szemben fennálló külkereskedelmi többletének 30-40 százalékát. Trump korábban már több alkalommal beszélt a gyógyszeripart érintő terveiről, mely szerint az amerikai importvámok egy átmeneti időszakot követően akár 250 százalékra is emelkedhetnek. Az elemzők szerint egy ilyen intézkedés óriási mértékben csökkentené Svájc egyik húzóágazatának versenyképességét és recessziót okozna az alpesi országban.

Hosszabb távon megoldást az Európai Unióval való együttműködés erősítése jelenthet, mivel az Egyesült Államok már nem számít megbízható kereskedelmi partnernek

- jelentette ki Franziska Ryzer, a svájci parlament zöld párti poltikusa.

