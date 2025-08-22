Ismét megtámadták az Auchant - Több százezer ügyfél érintett

A kiskereskedelmi lánc közleménye szerint az ellopott adatok között szerepelnek az ügyfelek neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma és törzsvásárlói kártyaszáma. Az Auchan hangsúlyozta, hogy banki adatok és jelszavak nem kerültek illetéktelen kezekbe.

Lapunk megkérdezte a magyar Auchant, hogy az incidens érinti-e bármilyen formában a hazai operációt. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

A vállalat tájékoztatása szerint az adatszivárgást már megfékezték, az érintett ügyfeleket és a francia adatvédelmi hatóságot (CNIL) pedig értesítették az incidensről.

Ez nem az első eset, hogy az Auchant kibertámadás érte az elmúlt időszakban. Tavaly novemberben állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el a vállalattól. Mivel az Auchannak a belga határ közelében, Roncqban is van hipermarkete, valószínűleg belga ügyfelek is érintettek lehetnek.

A kiskereskedelmi szektor több szereplője is kibertámadások célpontjává vált az utóbbi időben, köztük az Ahold Delhaize, a Marks & Spencer (amelynek webáruházát hónapokra megbénította egy támadás), valamint az LVMH luxuskonszern is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images