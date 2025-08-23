  • Megjelenítés
A japán jegybankelnök elárulta: olyan válság közeledik, ami az egész gazdaságot felforgatja
Gazdaság

A japán jegybankelnök elárulta: olyan válság közeledik, ami az egész gazdaságot felforgatja

Portfolio
A japán jegybank elnöke, Kazuo Ueda szerint a nők teljes munkaidős foglalkoztatásának növelése és több külföldi munkavállaló alkalmazása segíthet enyhíteni az öregedő társadalom és az alacsony születési ráta okozta munkaerőhiányt Japánban – tudósított a Bloomberg.

Jelenleg a női munkavállalóknak csak mintegy 50%-a rendelkezik állandó munkaviszonnyal, szemben a férfiak 80%-ával

– mondta Ueda a Federal Reserve éves Jackson Hole-i szimpóziumán. Hozzátette, hogy a helyzet javításához "további intézkedésekre lenne szükség, például az iskolán kívüli gyermekfelügyelet kapacitásának bővítésére".

Ueda arra is rámutatott, hogy bár a külföldi munkavállalók a japán munkaerő mindössze 3%-át teszik ki, a 2023-2024 közötti munkaerő-növekedés több mint feléért ők felelősek. "A további növekedéshez szélesebb körű társadalmi párbeszédre lenne szükség" - jegyezte meg.

A Bank of Japan a munkaerőhiányt az infláció egyik fő hajtóerejének tekinti. Japán lakossága 2024-ben a 14. egymást követő évben csökkent, és a népesség közel 30%-a 65 éves vagy idősebb.

Ueda szerint az elmúlt években több tényező is elfedte a demográfiai nyomást, köztük a nulla infláció évei, a gazdasági stagnálás és a munkaerő-kínálatot ösztönző strukturális politikák. A munkaerőpiaci részvételi arány nőtt, különösen a nők és az idősek körében, de "a további növekedés lehetősége korlátozott".

A japán munkanélküliségi ráta júniusban a negyedik egymást követő hónapban 2,5%-on maradt, ami az elmúlt három év átlaga. A japán vállalkozások mintegy háromnegyede a munkaerő megtartását jelölte meg a béremelések okaként egy februári felmérés szerint.

Ueda megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy az adatok szerint Japán fogyasztói inflációja jóval a jegybank 2%-os célértéke felett maradt, ami erősíti a piaci várakozásokat egy újabb idei kamatemelésről.

A kamatemelési várakozások az elmúlt hetekben már emelkedtek a magas árnyomás és a stabil gazdasági növekedés miatt. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nemrég szokatlan módon bírálta a BOJ inflációellenes politikáját, kijelentve, hogy "lemaradásban vannak".

Japán inflációs üteme idén a G7-országok között a legmagasabb volt, amíg néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Királyság árszínvonal-emelkedése utol nem érte.

A japán fogyasztói árak éves növekedése több mint három éve a BOJ 2%-os célértékén vagy afölött mozog.

Ennek ellenére a BOJ irányadó kamata jóval a globális versenytársak szintje alatt maradt. Ueda a fokozatos monetáris szigorítást azzal indokolta, hogy az alapvető infláció átfogó szempontból vizsgálva még mindig a bank célja alatt van.

A piac azonban szkeptikus, és nő a várakozás egy újabb kamatemelésre. Részben ennek köszönhetően a 10 éves államkötvény hozama a héten 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
időjárás-búza-vihar-mezőgazdaság-vidék-eső-út-nap-termőföld-csapadék
Gazdaság
Durva fordulat jön az időjárásban Magyarországon, pár napunk maradt
Pénzcentrum
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility