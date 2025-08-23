A japán jegybankelnök elárulta: olyan válság közeledik, ami az egész gazdaságot felforgatja

Jelenleg a női munkavállalóknak csak mintegy 50%-a rendelkezik állandó munkaviszonnyal, szemben a férfiak 80%-ával
– mondta Ueda a Federal Reserve éves Jackson Hole-i szimpóziumán. Hozzátette, hogy a helyzet javításához "további intézkedésekre lenne szükség, például az iskolán kívüli gyermekfelügyelet kapacitásának bővítésére".
Ueda arra is rámutatott, hogy bár a külföldi munkavállalók a japán munkaerő mindössze 3%-át teszik ki, a 2023-2024 közötti munkaerő-növekedés több mint feléért ők felelősek. "A további növekedéshez szélesebb körű társadalmi párbeszédre lenne szükség" - jegyezte meg.
A Bank of Japan a munkaerőhiányt az infláció egyik fő hajtóerejének tekinti. Japán lakossága 2024-ben a 14. egymást követő évben csökkent, és a népesség közel 30%-a 65 éves vagy idősebb.
Ueda szerint az elmúlt években több tényező is elfedte a demográfiai nyomást, köztük a nulla infláció évei, a gazdasági stagnálás és a munkaerő-kínálatot ösztönző strukturális politikák. A munkaerőpiaci részvételi arány nőtt, különösen a nők és az idősek körében, de "a további növekedés lehetősége korlátozott".
A japán munkanélküliségi ráta júniusban a negyedik egymást követő hónapban 2,5%-on maradt, ami az elmúlt három év átlaga. A japán vállalkozások mintegy háromnegyede a munkaerő megtartását jelölte meg a béremelések okaként egy februári felmérés szerint.
Ueda megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy az adatok szerint Japán fogyasztói inflációja jóval a jegybank 2%-os célértéke felett maradt, ami erősíti a piaci várakozásokat egy újabb idei kamatemelésről.
A kamatemelési várakozások az elmúlt hetekben már emelkedtek a magas árnyomás és a stabil gazdasági növekedés miatt. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nemrég szokatlan módon bírálta a BOJ inflációellenes politikáját, kijelentve, hogy "lemaradásban vannak".
Japán inflációs üteme idén a G7-országok között a legmagasabb volt, amíg néhány hónappal ezelőtt az Egyesült Királyság árszínvonal-emelkedése utol nem érte.
A japán fogyasztói árak éves növekedése több mint három éve a BOJ 2%-os célértékén vagy afölött mozog.
Ennek ellenére a BOJ irányadó kamata jóval a globális versenytársak szintje alatt maradt. Ueda a fokozatos monetáris szigorítást azzal indokolta, hogy az alapvető infláció átfogó szempontból vizsgálva még mindig a bank célja alatt van.
A piac azonban szkeptikus, és nő a várakozás egy újabb kamatemelésre. Részben ennek köszönhetően a 10 éves államkötvény hozama a héten 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedett.
