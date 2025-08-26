Trump 200 százalékos vámmal fenyegeti Kínát

Trump hétfőn az Egyesült Államokban figyelmeztette Kínát, hogy ha korlátozzák a ritkaföldfémmágnesek exportját, akkor sokkal szigorúbb vámokat vetnek ki rájuk. Ha ez megtörténne, az veszélybe sodorná a világ két legnagyobb gazdasága közötti ingatag kereskedelmi "fegyverszünetet".
Mágneseket kell adniuk nekünk, ha nem adnak nekünk mágneseket, akkor 200%-os, vagy valami ilyesmi vámot kell kivetnünk rájuk
– mondta Trump újságíróknak, a dél-koreai elnökkel való találkozása után a Fehér Házban.
Azt is egyértelművé tette, hogy a repülőgép-alkatrészek kulcsfontosságú eszközök Washington számára Peking ritkaföldfémek feletti ellenőrzésének ellensúlyozásában: "200 repülőgépük nem tudott repülni, mert szándékosan nem adtunk nekik Boeing-alkatrészeket, mivel ők nem adtak nekünk mágneseket."
A Boeing 500 repülőgép eladásáról tárgyal Kínával, és a felek már az olyan részleteket is véglegesítik, mint például a repülőgépek modelljei, típusai és a szállítási határidői – jelentette a Bloomberg, hangsúlyozva a repülőgépek szerepét egy esetleges amerikai-kínai kereskedelmi megállapodásban.
Az amerikai elnök nyilatkozata éppen akkor jött, amikor Kína ritkaföldfémmágnes exportja a legfrissebb kormányzati adatok szerint visszatért az áprilisban Peking által bevezetett korlátozások előtti szintre. Az Egyesült Államokba szállított mágnesek mennyisége júniusban több mint hétszeresére – 660%-kal – nőtt az előző hónaphoz képest, júliusban pedig 76%-kal emelkedett a havi mennyiség.
A kivitel helyreállása azt mutatja, hogy a kommunista ország a feszültségek csökkentésére törekszik, egyben még nyilvánvalóbbá teszi, hogy mennyire a felső utasításon múlik, hogy mennyi ritkaföldfém exportját engedélyezik a hatóságok. Az exportkorlátozás módszeréről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben:
A "fegyver" azért lehet hatékony, mert Kína olyan áruk kivitelét szabályozza, amelyek felett globális dominanciája van, és amikre a célországnak nagy szüksége lenne. Ilyen a ritkaföldfémmágnesek helyzete is, amik az USA elektronikai, megújuló és autóiparának elengedhetetlenek.
Henry Wang, a pekingi székhelyű Center for China & Globalization nevű agytröszt alapítója és elnöke szerint Trump odavetett megjegyzései valójában azt jelzik, hogy elő akarja mozdítani a kereskedelmi együttműködést Pekinggel, és megállapodást akar kötni.
Blöfföl. Mindig nagy szavakkal dobálózik a vámokról vagy a lehetséges szankciókról, de át kell látnunk a retorikáján
– mondta Wang, aki egyben a kínai államtanács volt tanácsadója is.
A Wall Street Journal keddi jelentése szerint Li Chenggang, Kína vezető kereskedelmi tárgyalója a héten Washingtonba utazik, hogy találkozzon Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel és a pénzügyminisztérium magas rangú tisztviselőivel. Ez megalapozhatja a még magasabb szintű találkozókat, ahol akár a kereskedelmi "tűzszünet" novemberi lejárása utáni tartós megállapodás is létrejöhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
