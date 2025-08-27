Menekülnek a befektetők az európai országból a politikai válság hírére

A hétfőn kibontakozó kormányválság hírére megmozdultak a piacok is Franciaországban. A részvénypiaci esésről korábban már beszámoltunk, de a sorból a kötvénypiac sem maradt ki, amely szintén bezuhant az események miatt.

François Bayrou francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy szeptember 8-án bizalmi szavazást kér a parlamenttől, miután kisebbségi kormánya közel 44 milliárd eurós megtakarítást kíván elérni a 2026-os költségvetésben. A kormány jövője azonban komoly veszélybe került, mivel a legnagyobb ellenzéki pártok – köztük a Nemzeti Tömörülés, a Zöldek, a La France Insoumise és a szocialisták – nyilvánosan közölték, hogy a miniszterelnök ellen szavaznak.

Bayrou arra figyelmeztetett, hogy Franciaország „veszélyben van”, az ország ugyanis a túlzott eladósodás szélére sodródott. A kormány július 15-én mutatta be a 2026-os költségvetést, amely a GDP 113 százalékát kitevő államadósság csökkentését célozza – ez az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. Emellett Franciaországban a költségvetési hiány is jelentős, 5,8 százalék, ami szintén a legnagyobbak közé tartozik az EU-ban.

A bizalmi szavazás és az ellenzéki pártok bejelentésének hírére durván megmozdult a francia állampapírpiac. A referenciának számító 10 éves lejáratú kötvényhozamok hétfőn 8 bázispontot emelkedtek, jelenleg pedig március közepe óta a legmagasabb szinten vannak (újabb 3 bázispontos emelkedés után 3,52 százalékon áll a jegyzés). Ezt megelőzően legutóbb 2011 novemberében

Ezzel párhuzamosan a francia kötvényhozamok némethez viszonyított prémiuma 77 bázispontra, azaz szintén közel féléves csúcsra emelkedett.

Mindez jól tükrözi a francia országkockázat hirtelen növekedését.

Andrea Tueni, a Saxo Banque France vezető kereskedője szerint

a piacok láthatóan reagálnak a politikai krízisre, amelyet ráadásul egy komoly gazdasági bizonytalanság is kísér.

A francia kormányválság a devizapiacokat is megmozgatta. A múlt hét végén még Jerome Powell kamatcsökkentésre utaló Jackson Hole-i beszédének hatására gyengült a dollár, hétfőn viszont közel 1 százalékot erősödött az euróhoz képest. A tegnapi és a mai árfolyamadatokon már inkább a piac korrekciója és a Fed függetlenségét ért újabb támadás látható.

Thomas Zlowodzki, az Oddo BHF stratégiai elemzője szerint a bizalmi szavazás kérése kifejezetten kockázatos lépés volt a francia miniszterelnöktől, hiszen a szeptemberi voksolás könnyen maga alá temetheti a kisebbségi koalíciós kormányt. Az aggodalmakat a kötvénybefektetők is osztják, a hétfő-keddi eladási hullám után (ami lefelé nyomta az árakat, így felfelé a hozamokat) ugyanis a francia hozamok már az olyan historikusan kockázatos országokat is meghaladták, mint Portugália vagy Görögország.

A következő lépés az olasz hozamok meghaladása, de az már nagyon komoly mérföldkőnek számítana

- jelentette ki Tueni. Ehhez még 10 bázispontnyi emelkedésre lenne szükség.

Nour Al Ali, a Bloomberg stratégiai elemzője szerint a jelenlegi politikai krízis erodálja a francia állampapírok hagyományosan meghatározó státuszát, a parlamentet megosztó megszorító intézkedések egyelőre mind a kötvény-, mind pedig a részvénypiacokat gúzsba kötik.

Vincent Juvyns, a brüsszeli ING Bank vezető befektetési stratégiája szerint jelenleg nagyon érdekes helyzet állt elő Európában, hiszen

van egy ország (Németország), amely egyértelműen tud és akar is a korábbinál többet költekezni, míg a többiek számára egyre sürgetőbbé válik a költségvetés konszolidálása.

A mostanihoz hasonló politikai válságok nem ritkák Franciaországban, a kötvénypiacon tapasztalt probléma gyökerét ezért inkább a korábbi adósságcsökkentő törekvések elhiteltelenedése jelenti. Franciaországban a gazdasági növekedés szerény, a költségvetési hiány és az államadósság viszont az elmúlt években - a sorozatos ígéretek ellenére - európai szinten kiemelkedően magasra emelkedett, így az államháztartás fenntarthatósága miatt joggal merülhetnek fel kérdések. A helyzetet ráadásul a nemzetközi környezet is nehezíti, hiszen a világ fejlett országainak kötvénypiacain (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán) mind látszik, hogy a befektetők egyre kevésbé tolerálják az államok túlköltekezését. Az bizalmatlanság romlásának megállítása ráadásul az érintett országok számára lassú és költséges folyamat, így az ezzel küzdő államokra nehéz évek várnak.

