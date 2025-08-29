  • Megjelenítés
Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon
Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon

A Federal Reserve egyik kormányzója, Christopher Waller jelezte, hogy támogathatja a nagyobb mértékű kamatcsökkentést a jegybank szeptemberi ülésén, amennyiben az augusztusi foglalkoztatási adatok jelentős gazdasági gyengülést mutatnak az Egyesült Államokban – közölte a Financial Times.

A Federal Reserve várhatóan 0,25 százalékponttal csökkenti az irányadó kamatot a szeptember 17-i ülésén, miután jelei mutatkoztak az amerikai munkaerőpiac gyengülésének, és a jegybank vezető tisztségviselői – köztük Jerome Powell elnök – jelezték, hogy a vámok inflációra gyakorolt hatása egyszeri sokknak tekinthető, nem pedig tartós problémának.

Waller, aki Donald Trump elnök jelöltlistáján szerepel Powell utódjaként, csütörtökön Miamiban kijelentette, hogy

a rendelkezésre álló adatok alapján nem tartja szükségesnek a 0,25 százalékpontnál nagyobb kamatcsökkentést szeptemberben.

Hozzátette azonban, hogy véleménye megváltozhat, "ha az augusztusi foglalkoztatási jelentés jelentős gazdasági gyengülésre utal, és az infláció továbbra is jól kordában tartható".

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) jövő pénteken teszi közzé az augusztusi foglalkoztatási adatokat. A júliusi jelentés már a nyári foglalkoztatás jelentős lassulására utalt. Trump elnök a jelentés után elbocsátotta Erika McEntarfer BLS-biztost, azt állítva, hogy az adatokat "manipulálták".

Powell a Fed múlt heti Jackson Hole-i konferenciáján előkészítette a terepet a szeptemberi kamatcsökkentéshez.

Kijelentve, hogy a legfrissebb munkaerőpiaci adatok azt jelzik, hogy az amerikai gazdaságot érintő kockázatok egyensúlya az alacsonyabb kamatok irányába tolódik.

Waller már régóta aggódik a munkaerőpiac gyengülésének jelei miatt. Ő volt az egyik a 12 tagú Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) két döntéshozója közül, aki a júliusi ülésen kamatcsökkentést szorgalmazott, míg a többiek a 4,25-4,5 százalékos szinten tartás mellett döntöttek.

„Júliusban amellett érveltem, hogy a vámoktól eltekintve, a célhoz közeli alapinfláció és a korlátozott inflációs kockázatok mellett az FOMC-nek nem kellene megvárnia a munkaerőpiac romlását a kamatcsökkentés előtt” – mondta Waller csütörtökön.

Az összes rendelkezésre álló adat alapján úgy vélem, ez az érv ma még erősebb, és a munkaerőpiacot érintő lefelé mutató kockázatok növekedtek

– tette hozzá.

