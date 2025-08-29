Rekordot döntött a növekedési bajnok, de érik a nagy visszaesés

Jelentősen felülmúlta a várakozásokat az indiai gazdaság növekedése a második negyedévben, de az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által bevezetett új vámok megfojthatják a kedvező trendet.

Az indiai gazdaság váratlanul 7,8%-kal bővült az április-júniusi negyedévben éves összehasonlításban, felülmúlva az előző negyedév 7,4%-os növekedését és az elemzői várakozásokat – számolt be a Reuters.

A pénteken közzétett adatok szerint India gazdasági teljesítménye jelentősen meghaladta a Reuters által megkérdezett közgazdászok 6,7%-os előrejelzését.

Az elemzők korábban a növekedés lassulását várták, különösen az amerikai vámok emelése miatt, ami veszélyezteti az indiai exportőröket és munkahelyeket.

Madhavi Arora, az Emkay Global vezető közgazdásza szerint a kiemelkedő GDP-adat ideiglenes tényezőknek köszönhető, mint a rendkívül alacsony deflátor, a kormányzati kiadások előrehozása és az Egyesült Államokba irányuló export növekedése.

Ezek a hatások a következő időszakokban várhatóan mérséklődnek: az amerikai 50%-os, az olajvásárlások miatt kivetett, büntetővám-emelés hatása fokozatosan érvényesülni fog az exportban, ami dominóhatást gyakorolhat a foglalkoztatásra, a bérekre és a lakossági fogyasztásra. Ez tovább ronthatja a magánberuházások kilátásait és akadályozhatja a növekedést.

Ugyanakkor az alacsonyabb deflátor hatása és az általános forgalmi adó (GST) csökkentéséből származó fogyasztási többlet ellensúlyozhatja a reál GDP-növekedést érő negatív hatásokat 2026-ig.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio