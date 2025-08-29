Történelmi rekord jön a külkereskedelmi mérlegben, de gyengék az élénkülés jelei

A külkereskedelmi forgalom nagy többlete azért alakult ki, mert júliusban az euróban számolt export éves alapon 1,7%-kal nőtt, míg a behozatal 3,3%-kal csökkent. Így 2016 óta nem látott aktívum alakult ki, az év eleje óta halmozódó többlet pedig már közel 7,5 milliárd euró.
Az idei évben először a teljes külkeresedelmimérleg-egyenleg meghaladhatja a 10 milliárd eurót.
Ahogy az utóbbi években megszokhattuk, idén sem az export száguldása biztosítja az áruforgalmi szufficitet. Bár a kivitel volumene az idén végre nem csökken, a növekedés továbbra is igen szerény. Az import viszont a beruházások zuhanórepülése miatt nagy korrekciót hajtott végre 2022 vége óta. Ez a kép a nagyon rövid távú júliusi adatokra is érvényes: az export volumene az előző hónaphoz képest 0,4%-kal nőtt, az importé 2,1%-kal csökkent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
