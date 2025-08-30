  • Megjelenítés
A magyar gazdaság gyengélkedése is hozzájárulhatott az áramfogyasztás eséséhez
Gazdaság

A magyar gazdaság gyengélkedése is hozzájárulhatott az áramfogyasztás eséséhez

Az előzetes adatok alapján jelentősen, 7,1%-kal zuhant Magyarország teljes bruttó villamosenergia-felhasználása júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A háztartási méretű és saját célra termelő napelemes rendszereket is figyelembe vevő, ma még nem elérhető végleges adat szerint a csökkenés ugyan várhatóan jóval kisebb mértékű lesz, de bizonyosan ez sem változtat majd a június óta épülő negatív trend tényén. A csökkenésben az időjárás alakulása mellett a magyar gazdaság gyengélkedése is szerepet játszhatott.
Portfolio Energy Investment Forum 2025
A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!
Információ és jelentkezés

A rendszerirányító MAVIR statisztikája alapján az idei hetedik hónapban a teljes bruttó villamosenergia-felhasználás 3 467 gigawattóra (GWh) volt a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) és saját célra termelő erőművek (SCTE-k) adatai nélkül, ami 7,1%-kal kisebb, mint a 2024 júliusi érték (3 731,3 GWh).

Ahhoz, hogy a mostani előzetes számnál - ami jócskán elmarad a MAVIR várakozásától is - alacsonyabb júliusi értéket találjunk, egészen 2005-ig kell visszamennünk, amikor is 3 394,2 GWh volt a hazai bruttó havi áramfogyasztás.

Vagyis az új érték két évtizedes rekord mélypontot jelöl.

A júliusi fogyasztáscsökkenés már második a sorban, ugyanis az után következett be, hogy júniusban tizenkét növekedést jelző havi adatot követően hosszú idő után esett ismét az országos felhasználás (-3,9%-kal éves összevetésben).

123

A HMKE-k és SCTE-k termelését is tartalmazó végleges adat júliusra vonatkozóan ugyan még nem áll rendelkezésre, a júniusi érték viszont már elérhető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján.

Ez azt mutatja, hogy bár a hazai lakossági és saját felhasználásra termelő céges napelemes kapacitás az elmúlt időszakban is lendületesen tovább nőtt, de

a villamosenergia-felhasználás még ezek termelését figyelembe véve is csökkent júniusban a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, bár jóval kisebb mértékben, mint az előzetes adat szerint.

A végleges adat szerint júniusban 3 809 GWh volt a teljes országos villamosenergia-felhasználás, nem egészen 0,1%-kal elmaradva a 2024 júniusi 3 812 GWh-tól.

Ez alapján várhatóan a júliusi végleges adat is kisebb lesz, mint az egy évvel korábbi érték, de messze nem jelöl majd húszéves mélypontot a hazai naperőmű kapacitás elmúlt évekbeli bővülése következtében.

213

Ami az áramfogyasztás csökkenésének lehetséges fő hajtóerőit illeti, ezek mérlegelése során mindenekelőtt az időjárás és a gazdasági aktivitás alakulását kell figyelembe venni.

A MAVIR kimutatása szerint a havi átlaghőmérséklet júliusban 23,4 Celsius-fok volt, 2,7 fokkal kisebb, mint tavaly júliusban, ami alapján az idei hetedik hónapot a bázishoz képest alacsonyabb hűtési igény és mérsékeltebb légkondicionáló használat jellemezhette.

Ez a hatás a villamosenergia-felhasználás csökkenése irányába mutat, de

a hőmérsékleti tényező önmagában nem magyarázza meg teljesen a negatív trendet, hiszen júniusban úgy gyengült/stagnált a havi áramfogyasztás, hogy az átlaghőmérséklet 1 fokkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A villamosenergia-felhasználás növekedésének elakadása nem független a magyar gazdaság gyengélkedésétől sem. Bár az idei második negyedévben a hazai GDP a vártnál kissé nagyobbat nőtt az első negyedévhez képest, az első fél évben összességében (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint) éves alapon 0,1%-os gazdasági visszaesést jelentett a Központi Statisztikai Hivatal.

Szektorok vagy ágazatok szerinti bontású részletes villamosenergia-felhasználási statisztika ugyan nem áll rendelkezésre, de a MEKH adatbázisában a lakossági és nem lakossági felhasználók szerinti bontásban rendszeresen közli a havi fogyasztási értékeket, a kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyesek adatszolgáltatása alapján.

Ezen értékek az idősoros és profilos felhasználók elosztók által jelentett, valamint a MAVIR átviteli hálózatára közvetlenül csatlakozó felhasználók által vételezett mennyiséget tartalmazza. Hangsúlyozandó, hogy az ezek összegzésével előálló érték nem egyezik meg a cikkünk tárgyát képező havi bruttó energiával, mivel előbbi nettó, fogyasztóknak értékesített villamos energia, azaz nem tartalmazza egyebek mellett a hálózati veszteséget, az elosztóhálózati maradékot, valamint a termelői és tárolói vételezést (ahogyan - a bruttó villamosenergia-forgalomhoz hasonlóan - a HMKE-k és SCTE-k által megtermelt villamosenergia mennyiségét sem).

A 2025. júliusi adatokat a MEKH majd csak szeptemberben publikálja, de a júniusig bezárólag elérhető havi adatok arra utalnak, hogy az áramfogyasztásban látható stagnáló, csökkenő trend mögött elsősorban a nem lakossági szegmens keresletének gyengülése áll.

Ezek szerint ugyanis a szabadpiacon vásárló fogyasztóknak értékesített villamos energia mennyisége 2025 júniusában több mint 8%-kal volt kisebb (2 027,7 GWH), mint egy évvel korábban (2 208,1 GWh), míg az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott – zömmel lakossági - fogyasztóknak értékesített áram mennyisége közel 8%-kal 795,5 GWh-ra nőtt.

A fenti tényezőkön túl a villamosenergia-felhasználás alakulását befolyásolja az energiahatékonyság növekedése (a fogyasztáscsökkenés irányába hat), illetve a villamos energia fosszilis forrásokat kiszorító terjedése, vagyis az elektrifikáció is (az áramigényt fokozva).

2025 eddig eltelt, végleges adattal rendelkező hónapjaiban, vagyis az idei első fél évben a végleges adatok szerint összességében 2,9%-kal nőtt a teljes országos villamosenergia-felhasználás, míg az előzetes adatok alapján 2,1%-kal bővült, de az utóbbiak által mutatott jelentős júliusi visszaesés miatt az idei első hét hónapban már csak 0,8%-os fogyasztásnövekedés látszik az előzetes adatokban éves összevetésben.

Kapcsolódó cikkünk

Friss kutatás érkezett: ezek az európai városok a leghalálosabbak hőhullám idején

Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon

Áttörés közelében a világ: egy évszázad után trónfosztás jöhet

Öveket becsatolni: 30 éve nem látott befektetési roham indult el Amerikában

Hőhullámok bénítják meg a világgazdaságot

Olyan történt az európai energiarendszerben, amire még nem volt példa − Mi áll a háttérben?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
150 ezer forint állami ingyenpénz, amiről sokan még csak nem is hallottunk
Gazdaság
Megjött az IMF bizonyítványa Magyarországról, de nincs benne sok köszönet
Pénzcentrum
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility