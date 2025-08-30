A magyar gazdaság gyengélkedése is hozzájárulhatott az áramfogyasztás eséséhez

A rendszerirányító MAVIR statisztikája alapján az idei hetedik hónapban a teljes bruttó villamosenergia-felhasználás 3 467 gigawattóra (GWh) volt a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) és saját célra termelő erőművek (SCTE-k) adatai nélkül, ami 7,1%-kal kisebb, mint a 2024 júliusi érték (3 731,3 GWh).
Ahhoz, hogy a mostani előzetes számnál - ami jócskán elmarad a MAVIR várakozásától is - alacsonyabb júliusi értéket találjunk, egészen 2005-ig kell visszamennünk, amikor is 3 394,2 GWh volt a hazai bruttó havi áramfogyasztás.
Vagyis az új érték két évtizedes rekord mélypontot jelöl.
A júliusi fogyasztáscsökkenés már második a sorban, ugyanis az után következett be, hogy júniusban tizenkét növekedést jelző havi adatot követően hosszú idő után esett ismét az országos felhasználás (-3,9%-kal éves összevetésben).
A HMKE-k és SCTE-k termelését is tartalmazó végleges adat júliusra vonatkozóan ugyan még nem áll rendelkezésre, a júniusi érték viszont már elérhető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján.
Ez azt mutatja, hogy bár a hazai lakossági és saját felhasználásra termelő céges napelemes kapacitás az elmúlt időszakban is lendületesen tovább nőtt, de
a villamosenergia-felhasználás még ezek termelését figyelembe véve is csökkent júniusban a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, bár jóval kisebb mértékben, mint az előzetes adat szerint.
A végleges adat szerint júniusban 3 809 GWh volt a teljes országos villamosenergia-felhasználás, nem egészen 0,1%-kal elmaradva a 2024 júniusi 3 812 GWh-tól.
Ez alapján várhatóan a júliusi végleges adat is kisebb lesz, mint az egy évvel korábbi érték, de messze nem jelöl majd húszéves mélypontot a hazai naperőmű kapacitás elmúlt évekbeli bővülése következtében.
Ami az áramfogyasztás csökkenésének lehetséges fő hajtóerőit illeti, ezek mérlegelése során mindenekelőtt az időjárás és a gazdasági aktivitás alakulását kell figyelembe venni.
A MAVIR kimutatása szerint a havi átlaghőmérséklet júliusban 23,4 Celsius-fok volt, 2,7 fokkal kisebb, mint tavaly júliusban, ami alapján az idei hetedik hónapot a bázishoz képest alacsonyabb hűtési igény és mérsékeltebb légkondicionáló használat jellemezhette.
Ez a hatás a villamosenergia-felhasználás csökkenése irányába mutat, de
a hőmérsékleti tényező önmagában nem magyarázza meg teljesen a negatív trendet, hiszen júniusban úgy gyengült/stagnált a havi áramfogyasztás, hogy az átlaghőmérséklet 1 fokkal meghaladta az egy évvel korábbit.
A villamosenergia-felhasználás növekedésének elakadása nem független a magyar gazdaság gyengélkedésétől sem. Bár az idei második negyedévben a hazai GDP a vártnál kissé nagyobbat nőtt az első negyedévhez képest, az első fél évben összességében (a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint) éves alapon 0,1%-os gazdasági visszaesést jelentett a Központi Statisztikai Hivatal.
Szektorok vagy ágazatok szerinti bontású részletes villamosenergia-felhasználási statisztika ugyan nem áll rendelkezésre, de a MEKH adatbázisában a lakossági és nem lakossági felhasználók szerinti bontásban rendszeresen közli a havi fogyasztási értékeket, a kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyesek adatszolgáltatása alapján.
Ezen értékek az idősoros és profilos felhasználók elosztók által jelentett, valamint a MAVIR átviteli hálózatára közvetlenül csatlakozó felhasználók által vételezett mennyiséget tartalmazza. Hangsúlyozandó, hogy az ezek összegzésével előálló érték nem egyezik meg a cikkünk tárgyát képező havi bruttó energiával, mivel előbbi nettó, fogyasztóknak értékesített villamos energia, azaz nem tartalmazza egyebek mellett a hálózati veszteséget, az elosztóhálózati maradékot, valamint a termelői és tárolói vételezést (ahogyan - a bruttó villamosenergia-forgalomhoz hasonlóan - a HMKE-k és SCTE-k által megtermelt villamosenergia mennyiségét sem).
A 2025. júliusi adatokat a MEKH majd csak szeptemberben publikálja, de a júniusig bezárólag elérhető havi adatok arra utalnak, hogy az áramfogyasztásban látható stagnáló, csökkenő trend mögött elsősorban a nem lakossági szegmens keresletének gyengülése áll.
Ezek szerint ugyanis a szabadpiacon vásárló fogyasztóknak értékesített villamos energia mennyisége 2025 júniusában több mint 8%-kal volt kisebb (2 027,7 GWH), mint egy évvel korábban (2 208,1 GWh), míg az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott – zömmel lakossági - fogyasztóknak értékesített áram mennyisége közel 8%-kal 795,5 GWh-ra nőtt.
A fenti tényezőkön túl a villamosenergia-felhasználás alakulását befolyásolja az energiahatékonyság növekedése (a fogyasztáscsökkenés irányába hat), illetve a villamos energia fosszilis forrásokat kiszorító terjedése, vagyis az elektrifikáció is (az áramigényt fokozva).
2025 eddig eltelt, végleges adattal rendelkező hónapjaiban, vagyis az idei első fél évben a végleges adatok szerint összességében 2,9%-kal nőtt a teljes országos villamosenergia-felhasználás, míg az előzetes adatok alapján 2,1%-kal bővült, de az utóbbiak által mutatott jelentős júliusi visszaesés miatt az idei első hét hónapban már csak 0,8%-os fogyasztásnövekedés látszik az előzetes adatokban éves összevetésben.
