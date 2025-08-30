Mozgalmas időjárás vár Magyarországra: itt vannak az előrejelzések

Megérkeztek a meteorológiai szolgálat friss, hétvégi időjárás-előrejelzései. Bár átmenetileg csökken a csapadékhajlam, főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar.

Időjárás szombaton

Ma mozgalmas napunk lesz, ugyanis hullámzó front húzódik jelenleg a Kárpát-medence fölött, ilyen helyzetben az előrejelzés bizonytalansága az átlagosnál nagyobb

- írja a HungaroMet.

Időjárás-előrejelzésük alapján ma alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet - főként reggel, délelőtt.

Kiemelték: átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben

újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar.

Kép forrása: HungaroMet

Hozzátették azt is, hogy a Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye, napközben kicsi az esélye - de nem 0%.

Erős vagy viharos széllökés főként csak zivatarok és intenzívebb záporok környezetében fordulhatnak elő.

A csúcshőmérséklet tág határok között alakul, általában 26–34 fokra lehet számítani,

30 fok fölötti értékek a Dél-Alföldön, Tiszántúlon várhatóak, de a tartósan csapadékos tájakon 25 fok alatt maradhat a maximum.

A figyelmeztetések és riasztások miatt érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

Gyakran lesz erősen felhős az ég, emellett napos időszakok inkább a déli, kora délutáni órákig lehetnek. Zápor, zivatar a nap folyamán többfelé várható (főként a délutáni és esti órákban), helyenként felhőszakadással kísérve. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul, késő este 18, 19 fok valószínű - áll a HungaroMet előrejelzésében.

Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?

A Balaton Siófoknál 23, a Velencei-tó Agárdnál 22 fokos.

Időjárás vasárnap

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű

- közölte a meteorológiai szolgálat.

Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik.

A csúcsérték 22 és 30 fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio