Mozgalmas időjárás vár Magyarországra: itt vannak az előrejelzések

Időjárás szombaton
Ma mozgalmas napunk lesz, ugyanis hullámzó front húzódik jelenleg a Kárpát-medence fölött, ilyen helyzetben az előrejelzés bizonytalansága az átlagosnál nagyobb
- írja a HungaroMet.
Időjárás-előrejelzésük alapján ma alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet - főként reggel, délelőtt.
Kiemelték: átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben
újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar.
Hozzátették azt is, hogy a Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye, napközben kicsi az esélye - de nem 0%.
Erős vagy viharos széllökés főként csak zivatarok és intenzívebb záporok környezetében fordulhatnak elő.
A csúcshőmérséklet tág határok között alakul, általában 26–34 fokra lehet számítani,
30 fok fölötti értékek a Dél-Alföldön, Tiszántúlon várhatóak, de a tartósan csapadékos tájakon 25 fok alatt maradhat a maximum.
A figyelmeztetések és riasztások miatt érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.
Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében
Gyakran lesz erősen felhős az ég, emellett napos időszakok inkább a déli, kora délutáni órákig lehetnek. Zápor, zivatar a nap folyamán többfelé várható (főként a délutáni és esti órákban), helyenként felhőszakadással kísérve. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul, késő este 18, 19 fok valószínű - áll a HungaroMet előrejelzésében.
Hány fokos a Balaton és a Velencei-tó?
A Balaton Siófoknál 23, a Velencei-tó Agárdnál 22 fokos.
Időjárás vasárnap
Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű
- közölte a meteorológiai szolgálat.
Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik.
A csúcsérték 22 és 30 fok között alakul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A magyar gazdaság gyengélkedése is hozzájárulhatott az áramfogyasztás eséséhez
2005 óta ez a legkisebb előzetes adat.
Megjött az IMF bizonyítványa Magyarországról, de nincs benne sok köszönet
Nem tesszük ki az ablakba az elemzést.
Ezt aztán a váratlan fordulat: Trump Amerika legnagyobb riválisától várja Ukrajna biztonsági garanciáját
Nem mindenkinek tetszik az ötlet.
Szinte semmi kétség nem maradt: a felemelkedő nagyhatalom háborúra készül
Nagyon erős számok láttak napvilágot.
Elfogadták: jönnek az újabb hiánycsökkentő intézkedések Romániában
Sok intézkedésről döntöttek.
Kongatja a vészharangot Moszkva: olyan lépés készül, amely közvetlenül fenyegeti az orosz stratégiai érdekeket
Felborulhat a biztonsági helyzet.
Kiderült, mire számíthat Ukrajna az EU-tól a békekötés után
Kaja Kallas mondta el.
Rájöttek a kutatók: egyetlen módszerrel jelentősen csökkenthető az egyik legsúlyosabb népbetegség kockázata
Jelentős változást tapasztaltak.
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Otthon Start: rajtkőhöz áll az MBH Bank
A nagybankok közül elsőként az MBH Bank tette közzé az Otthon Start hitelre érvényes hirdetményét. 100 ezer Ft-os MOL ajándékkártyát is kaphatnak, akik ezt a bankot választják. Az MBH Bank
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?