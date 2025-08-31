Nagyon jó hírt közölt a csodagyógyszer gyártója

A Novo Nordisk vasárnap közölte, hogy a Wegovy nevű népszerű fogyasztószerük 57%-kal mérsékelte a szívroham, a stroke vagy a halálozás kockázatát az Eli Lilly rivális készítményeihez, a Mounjaro-hoz és a Zepbound-hoz képest.

Az eredmény

egy valós körülmények között végzett összehasonlító vizsgálatból származik, amelyben túlsúlyos vagy elhízott, szív- és érrendszeri betegséggel küzdő, de nem cukorbeteg pácienseket vizsgáltak.

Bár ez nem randomizált kontrollált vizsgálat volt, a Novo szerint az eredmények bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a Wegovy és fő hatóanyaga, a szemaglutid szívvédő hatásai nem feltétlenül azonosak minden GLP-1 gyógyszer esetében, mint például a tirzepatid, amely a Zepbound és Mounjaro aktív összetevője.

A tirzepatiddal összehasonlítva a 2,4 milligrammos Wegovy-dózis jelentős, 57%-kal nagyobb kockázatcsökkenést mutatott a szívroham, stroke és kardiovaszkuláris halálozás vagy bármilyen okból bekövetkező halálozás tekintetében a kezelés során, amennyiben nem volt 30 napnál hosszabb megszakítás - közölte a dán gyógyszergyártó.

A súlyos szív- és érrendszeri események tényleges száma mindkét gyógyszer esetében alacsony volt - a Wegovy-t szedő betegek közül 15 (0,1%), míg a tirzepatidot szedők közül 39 (0,4%) esetében fordult elő ilyen esemény. Az átlagos követési idő a Wegovy-csoportnál 3,8 hónap, a tirzepatid esetében 4,3 hónap volt.

A több mint 21 000 beteg adataiból gyűjtött és a madridi Európai Kardiológiai Társaság találkozóján bemutatott adatok azt is kimutatták, hogy

a Wegovy-felhasználóknál 29%-kal csökkent a szívkockázat és a bármilyen okból bekövetkező halálozás a tirzepatid-felhasználókhoz képest,

függetlenül a kezelésben bekövetkezett esetleges megszakításoktól.

Az eredmények lendületet adhatnak a Novo Nordisknak, amely az Egyesült Államokban piaci részesedést veszített a Zepbound-dal szemben, miután tavaly Európa legértékesebb vállalatává vált a Wegovy szárnyaló eladásainak köszönhetően.

Augusztus elején a Novo globális felvételi stopot vezetett be a nem kritikus munkakörökre, ami az iparágban tapasztalható fokozott versenyt jelzi.

Ez Dániát is arra késztette, hogy csökkentse 2025-ös gazdasági növekedési előrejelzését, a gyógyszeripari óriás visszafogottabb növekedési kilátásaira számítva.

A Zepbound és a Wegovy jelenleg uralja a fogyasztószer-piacot, amely egyes elemzők szerint a 2030-as évek elejére elérheti a 150 milliárd dolláros értéket.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jelenleg vizsgálja a Wegovy nagy dózisú orális változatát, amelyet még idén jóváhagyhatnak. A Novo közlése szerint ez a készítmény egy késői fázisú vizsgálatban a túlsúlyos vagy elhízott felnőtteknél 15%-os testsúlycsökkenést eredményezett.

A valós körülmények között végzett vizsgálatok nem képesek olyan egyértelmű ok-okozati összefüggéseket bizonyítani, mint a randomizált klinikai vizsgálatok. A tanulmány további korlátja a rövid követési időtartam.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images