Nagyon furcsa folyamatok zajlanak Németországban

Több mint 15 százalékkal csökkent a népesség Németország keleti részén 1990 óta - derült ki a kedden nyilvánosságra hozott hivatalos adatokból. Ezzel szemben Nyugat-Németországban átlagosan 10 százalékkal gyarapodott a népesség 1990 után, Németország teljes népessége pedig 5 százalékkal nőtt 1990 óta.

A fővárost, Berlint nem számítva

az egykori NDK öt tartományában átlagosan 16 százalékkal élnek kevesebben ma, mint a berlini fal leomlása és Németország egyesítése előtt.

Szász-Anhalt tartományban 26 százalékkal, Thüringiában 20 százalékkal, Mecklenburg-Elő-Pomerániában pedig 18 százalékkal csökkent a népesség.

A szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint ezzel szemben Nyugat-Németországban átlagosan 10 százalékkal gyarapodott a népesség 1990 után. A legnagyobb emelkedést Bajorországban tapasztalták, ahol 16 százalékkal emelkedett a lakosság lélekszáma.

Az újraegyesítés után - 1991 és 2010 között - összesen 1,2 millió ember költözött a keleti országrészből nyugatra a jobb munkalehetőségek reményében az egykori keletnémet gazdasági rendszer összeomlása után.

Németország teljes népessége 5 százalékkal nőtt 1990 óta:

79,8 millióról 83,6 millióra 2024 végére.

