Váratlan fordulat Franciaországban: a kormányfő nem zárja ki az uniós befizetések mérséklését

François Bayrou miniszterelnök vasárnap esti televíziós interjújában óvatosan nyitott a francia EU-hozzájárulás csökkentésének lehetőségére, miután Marine Le Pen és a szélsőjobboldal ezt szabta a költségvetési tárgyalásokon való részvétel feltételéül.

Egyetértek vele, hogy ha megtehetjük, meg kell tennünk

– mondta a kormányfő, ugyanakkor figyelmeztetett a francia kötelezettségvállalások tiszteletben tartásának fontosságára.

A miniszterelnök hangsúlyozta az uniós tagság előnyeit is: „idén 27 milliárd eurót fizetünk hozzájárulásként az Európai Uniónak. 32 milliárd eurót kapunk vissza”.

A számításba beleértve a közös agrárpolitikát, a regionális alapokat és az Európai Beruházási Bank hiteleit. Ez a számítás azonban vitatható, mivel a visszafizetendő hiteleket is tartalmazza.

A valóság az, hogy Franciaország "nettó befizető" az Európai Unióban. 2023-ban Párizs közel 26 milliárd eurót fizetett be (24 milliárd közvetlen hozzájárulás és 2 milliárd vámok formájában), és 9 milliárd euróval kevesebbet kapott vissza. Ez Franciaországot a második legnagyobb nettó befizetővé teszi Németország mögött.

A helyzet várhatóan nem változik a közeljövőben. Idén a francia hozzájárulás ismét körülbelül 24 milliárd euró lesz (a Brüsszelnek fizetett vámok nélkül). Jövőre pedig várhatóan több mint 29 milliárd euróra ugrik a 2021-2027-es többéves költségvetés keretében.

A kormány kiemeli, hogy az Európai Bizottság nyáron – több nettó befizető, köztük Franciaország nyomására – beleegyezett a Covid-válság előtti hozzájárulás-számítási módszerekhez való visszatérésbe, ami 1,5 milliárd eurós kedvezményt jelent. Vagyis Párizs már kiharcolt egy adag kedvezményt.

Ennek ellenére a francia EU-hozzájárulás növekedése továbbra is közel 6 milliárd eurós többletterhet jelent 2026-ban, éppen akkor, amikor a kormány jelentősen csökkenteni kívánja a közkiadásokat.

Bayrou nem zárta ki további kedvezmények tárgyalásának lehetőségét, de figyelmeztetett a kötelezettségvállalások megszegésének kockázataira is. A Franciaország által kapott európai támogatások jelentősek - különösen a francia mezőgazdasági ágazat számára, amely évente körülbelül 10 milliárd eurót kap a közös agrárpolitika keretében. Ezek felfüggesztése vita esetén káros lenne az ország számára.

A költségvetési dokumentáció rámutat arra is, hogy a Brüsszellel folytatott pénzügyi áramlások egyszerű nettó egyenlegére való összpontosítás elfedi az uniós tagság bizonyos előnyeit, például az egységes piachoz kapcsolódó nyereségeket vagy az európai alapok más tagállamban történő felhasználásának pozitív hatását.

