Véleményt mondott az elemző az Alteóról

Tegnap közzétette második negyedéves gyorsjelentését az Alteo, amely az árbevétel növekedése ellenére visszaesést mutatott a profit és az EBITDA tekintetében. A prezentáció szerint a lezárt időszakban kedvezőtlen jelenség volt, hogy

a kiegyenlítő energia piacon időszakosan drasztikus költségoldali áremelkedés volt tapasztalható,

mindemellett a hazai szélerőmű termelés a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az utóbbi 5 év legalacsonyabb értékét hozta, ami jelentősen rontotta a tavalyi év során belépő új szélerőművi kapacitásoktól remélt eredményjavító hatást. Mindemellett az Alteo vezetősége borús kilátásokat közölt: a piaci körülmények kedvezőtlenebbé váltak a szabályozási energia, azon belül is a kiegyenlítő energiapiacon, ráadásul ezek a tendenciák az év hátralévő részében folytatódhatnak,

ami a bázis év profitabilitási szintjéhez mérten akár további elmaradást eredményezhet.

A friss számokra és előrejelzésekre reagálva Miró József, az Erste elemzője többek között ezeket írja:

az első negyedévhez képest javult az EBITDA, az EBIT és a nettó eredmény marzs is, ennek elsődleges oka, hogy a részvényopciós programokra elszámolt veszteség (az árfolyamemelkedés okán) nem növekedett tovább a negyedévben.

előre lehetett látni, hogy a rendelkezésre állási díjak drasztikus esést fognak mutatni (nagyságrendi csökkenés) a támogatott elektromos energiatárolók elindulásával, ami jövő áprilisra várható. Ám a folyamat – úgy tűnik – hamarabb elindult.

A szegmensek közül a probléma a Hulladékgazdálkodással és az Energetikai szolgáltatásokkal van. Az előbbi esetében közel duplájára növekedett az EBITDA szintű veszteség, míg a második esetben nem látni a Mol számára készülő naperőműparkhoz köthető eredményeket. "Remélhetőleg az év második felében az is megérkezik, ahogy az ÉLTEX konszolidálásával is, s eredményt javító hatást mutat majd" - fogalmaz az elemző.

"Összességében megint egy gyenge negyedévet láthattunk a cégtől, ráadásul a menedzsment is pesszimistábbá vált. Ezt a véleményt osztjuk a rendelkezésre állás díjai esetében, s számítottunk is rá.

Ugyanakkor a Körforgásos gazdaság és a Szolgáltatási üzletág gyengélkedő eredménye az, ami nagyon eltér egyelőre a várakozásunktól

- zárja sorait Miró József.

