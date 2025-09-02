  • Megjelenítés
Véleményt mondott az elemző az Alteóról
Véleményt mondott az elemző az Alteóról

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a kedvezőtlenül alakuló második negyedéves gyorsjelentést követően zuhanni kezdett az Alteo áfolyama. Most véleményt mondott a vállalatról a friss információk birtokában az Erste elemzője.  
Tegnap közzétette második negyedéves gyorsjelentését az Alteo, amely az árbevétel növekedése ellenére visszaesést mutatott a profit és az EBITDA tekintetében. A prezentáció szerint a lezárt időszakban kedvezőtlen jelenség volt, hogy

a kiegyenlítő energia piacon időszakosan drasztikus költségoldali áremelkedés volt tapasztalható,

mindemellett a hazai szélerőmű termelés a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az utóbbi 5 év legalacsonyabb értékét hozta, ami jelentősen rontotta a tavalyi év során belépő új szélerőművi kapacitásoktól remélt eredményjavító hatást. Mindemellett az Alteo vezetősége borús kilátásokat közölt: a piaci körülmények kedvezőtlenebbé váltak a szabályozási energia, azon belül is a kiegyenlítő energiapiacon, ráadásul ezek a tendenciák az év hátralévő részében folytatódhatnak,

ami a bázis év profitabilitási szintjéhez mérten akár további elmaradást eredményezhet.

A friss számokra és előrejelzésekre reagálva Miró József, az Erste elemzője többek között ezeket írja:

  • az első negyedévhez képest javult az EBITDA, az EBIT és a nettó eredmény marzs is, ennek elsődleges oka, hogy a részvényopciós programokra elszámolt veszteség (az árfolyamemelkedés okán) nem növekedett tovább a negyedévben.
  • előre lehetett látni, hogy a rendelkezésre állási díjak drasztikus esést fognak mutatni (nagyságrendi csökkenés) a támogatott elektromos energiatárolók elindulásával, ami jövő áprilisra várható. Ám a folyamat – úgy tűnik – hamarabb elindult.
  • A szegmensek közül

    a probléma a Hulladékgazdálkodással és az Energetikai szolgáltatásokkal van.

    Az előbbi esetében közel duplájára növekedett az EBITDA szintű veszteség, míg a második esetben nem látni a Mol számára készülő naperőműparkhoz köthető eredményeket. "Remélhetőleg az év második felében az is megérkezik, ahogy az ÉLTEX konszolidálásával is, s eredményt javító hatást mutat majd" - fogalmaz az elemző.

"Összességében megint egy gyenge negyedévet láthattunk a cégtől, ráadásul a menedzsment is pesszimistábbá vált. Ezt a véleményt osztjuk a rendelkezésre állás díjai esetében, s számítottunk is rá.

Ugyanakkor a Körforgásos gazdaság és a Szolgáltatási üzletág gyengélkedő eredménye az, ami nagyon eltér egyelőre a várakozásunktól

- zárja sorait Miró József.

Ez már nagyon csúnya: zuhan az Alteo árfolyama

Borús kilátásokat közölt az Alteo, nagy esésben az árfolyam

