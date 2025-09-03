  • Megjelenítés
Megérkeztek a látványtervek - Így fog kinézni a 2x3 sávos M1-es autópálya
Gazdaság

Megérkeztek a látványtervek - Így fog kinézni a 2x3 sávos M1-es autópálya

Portfolio
Elkezdődött az M1-es autópálya kettőről három sávosra bővítése Győr és Budapest között, Dömötör Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője látványterveket tett közzé a bővített autópályáról.
  • A bővítés után 78 kilométer hosszan lehet majd 2x3 sávon közlekedni az M1-es autópályán.
  • A projekt keretében 72 alul- és felüljárót építenek át.
  • Pihenőhelyek épülnek, és létrejön 300 új kamionparkoló.
  • Ezzel egy időben növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát.
  • Mindkét oldalon épül majd egy intelligens leállósáv is, ami megnyithatók baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején, ezzel akár 2 x 4 sávon is használható majd a pálya.
542096783_1384161233069644_6764718169295519986_n
Forrás: Dömötör Csaba, Facebook
543102350_1384161216402979_8690661039719716120_n
Forrás: Dömötör Csaba, Facebook
541408709_1384161226402978_4240181362249615067_n
Forrás: Dömötör Csaba, Facebook

Az M1-es autópálya bővítése Magyarország egyik legjelentősebb közlekedési infrastruktúra-fejlesztése, amelynek célja a jelenlegi kapacitás és a biztonság növelése. A munkálatok során az autópálya több ütemben az M0 és Concó pihenőhely (Bábolna) között irányonként három sávossá bővül, és kiegészül oldalanként 1-1 intelligens leállósávval.

