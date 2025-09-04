A Lidl is bejelentette a nyugdíjas-utalványhoz kapcsolódó kedvezményét

Az áruházlánc egy új akció keretében a legalább 5000 forint értékű utalvány beváltásakor 500 forintos kupont ad a vásárlóknak.
Az akcióval akár 3000 forint plusz kedvezményt is kaphatnak a nyugdíjasok.
A Lidl-kuponok december 31-ig érvényesek bármely magyarországi Lidl áruházban, és kizárólag hidegélelmiszerre használhatók fel. Az emellett a Lidl Plus applikációban szerzett kuponokat a megszerzést követő 7 napon belül lehet beváltani.
Az Aldinál is van kedvezmény
Korábban az Aldi is bejelentett hasonló kedvezményt, náluk 1000 forint értékű kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.
Hétfőn kezdődött, és október közepéig tart a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok postai kézbesítése. A heti árleszállítások mellett szeptember 1-jétől mindazok, akik a (226/2025. VII. 28.) kormányrendelet értelmében a Magyar Államkincstár által a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó nyugdíjas élelmiszer-utalvány.
Címlapkép forrása: Shutterstock
