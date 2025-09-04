  • Megjelenítés
Dolgozónként 1 millió forint állami támogatás, új beruházást jelentettek be Magyarországon
Gazdaság

Dolgozónként 1 millió forint állami támogatás, új beruházást jelentettek be Magyarországon

MTI
|
Portfolio
A nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban - vélekedett Szijjártó Péter, mindezt arra alapozva, hogy a francia élelmiszeripari cég, a Bonduelle új beruházást fejezett be Magyarországon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez

az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Mindez azt jelenti, hogy az állam nem munkahelyteremtést várt el a közel 17%-os intenzitású támogatásért cserébe, hanem munkahelymegtartást. Vagyis ebben a tekintetben az államnak 1 munkahely "megtartása" most egymillió forintba került.

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Illetve arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Emellett fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százaléka exportra kerül.

"Azt hiszem, ebben az európai gazdasági környezetben különösen megsüvegelendő a magyar emberek teljesítménye, hiszen dacára annak, hogy az európai gazdaság szenved, Magyarország az egész európai térség egyik legvonzóbb beruházási célpontja tudott maradni" - fűzte hozzá.

"Ahogy a mostani eset is mutatja, a nagy nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban" - folytatta, megjegyezve, hogy egy elismert svájci gazdaságkutató intézet ranglistáján hazánk hat helyet javított, és ezáltal Közép-Európa legvonzóbb beruházási célpontjává vált.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen beszámoltunk a magyar gazdaság helyzetéről és a munkaerőpiaci fejleményekről. A magyar gazdaság stagnálása szép lassan ebbe a szegmensbe is beszivárgott, a vállalatok hatalmas nyomás alatt működnek a béremelési kényszer miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Éleződik a bérfeszültség: olyan pofon érkezhet a magyar dolgozóknak, amire nem készültek fel

Olyan lassan nőnek a bérek Magyarországon, hogy az mindenkit meglepett

Satuféket nyomott a magyar gazdaság, fenntarthatatlanná vált a béremelés?

Egészen megdöbbentő: ezért vannak kiborulva a magyar dolgozók, sokaknak kevesebbet ér a bérük

Címlapkép: Gautier Mulliez, a Bonduelle európai operációs igazgatója, Mathias Levoir, a Bonduelle globális agrár-és operatív igazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Földi László, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b-j) a Bonduelle beruházásának átadásán Nagykőrösön 2025. szeptember 4-én. A francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését. Forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Susi 2025
Gazdaság
A Tisza-tó válhatna Magyarország egyik legnagyobb energiatárolójává
Pénzcentrum
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility