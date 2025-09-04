Dolgozónként 1 millió forint állami támogatás, új beruházást jelentettek be Magyarországon

A nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban - vélekedett Szijjártó Péter, mindezt arra alapozva, hogy a francia élelmiszeripari cég, a Bonduelle új beruházást fejezett be Magyarországon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez

az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Mindez azt jelenti, hogy az állam nem munkahelyteremtést várt el a közel 17%-os intenzitású támogatásért cserébe, hanem munkahelymegtartást. Vagyis ebben a tekintetben az államnak 1 munkahely "megtartása" most egymillió forintba került.

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Illetve arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Emellett fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százaléka exportra kerül.

"Azt hiszem, ebben az európai gazdasági környezetben különösen megsüvegelendő a magyar emberek teljesítménye, hiszen dacára annak, hogy az európai gazdaság szenved, Magyarország az egész európai térség egyik legvonzóbb beruházási célpontja tudott maradni" - fűzte hozzá.

"Ahogy a mostani eset is mutatja, a nagy nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban" - folytatta, megjegyezve, hogy egy elismert svájci gazdaságkutató intézet ranglistáján hazánk hat helyet javított, és ezáltal Közép-Európa legvonzóbb beruházási célpontjává vált.

Az elmúlt hónapokban rendszeresen beszámoltunk a magyar gazdaság helyzetéről és a munkaerőpiaci fejleményekről. A magyar gazdaság stagnálása szép lassan ebbe a szegmensbe is beszivárgott, a vállalatok hatalmas nyomás alatt működnek a béremelési kényszer miatt.

Címlapkép: Gautier Mulliez, a Bonduelle európai operációs igazgatója, Mathias Levoir, a Bonduelle globális agrár-és operatív igazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Földi László, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b-j) a Bonduelle beruházásának átadásán Nagykőrösön 2025. szeptember 4-én. A francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését. Forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor