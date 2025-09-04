Dolgozónként 1 millió forint állami támogatás, új beruházást jelentettek be Magyarországon

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez
az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.
Mindez azt jelenti, hogy az állam nem munkahelyteremtést várt el a közel 17%-os intenzitású támogatásért cserébe, hanem munkahelymegtartást. Vagyis ebben a tekintetben az államnak 1 munkahely "megtartása" most egymillió forintba került.
Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.
Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Illetve arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Emellett fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százaléka exportra kerül.
"Azt hiszem, ebben az európai gazdasági környezetben különösen megsüvegelendő a magyar emberek teljesítménye, hiszen dacára annak, hogy az európai gazdaság szenved, Magyarország az egész európai térség egyik legvonzóbb beruházási célpontja tudott maradni" - fűzte hozzá.
"Ahogy a mostani eset is mutatja, a nagy nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban" - folytatta, megjegyezve, hogy egy elismert svájci gazdaságkutató intézet ranglistáján hazánk hat helyet javított, és ezáltal Közép-Európa legvonzóbb beruházási célpontjává vált.
Az elmúlt hónapokban rendszeresen beszámoltunk a magyar gazdaság helyzetéről és a munkaerőpiaci fejleményekről. A magyar gazdaság stagnálása szép lassan ebbe a szegmensbe is beszivárgott, a vállalatok hatalmas nyomás alatt működnek a béremelési kényszer miatt.
Címlapkép: Gautier Mulliez, a Bonduelle európai operációs igazgatója, Mathias Levoir, a Bonduelle globális agrár-és operatív igazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Földi László, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b-j) a Bonduelle beruházásának átadásán Nagykőrösön 2025. szeptember 4-én. A francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését. Forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Itt a bejelentés: napokon belül eldőlhet Ukrajna sorsa
Európa legerősebb országai most ülnek össze.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Horrorkaraván és súlyos balesetek: kiderült, mi történik valójában a magyar autópályákon
Külföldi sofőrök Magyarországon.
Elhunyt a divatvilág legendája, 91 évesen meghalt Giorgio Armani
Hosszabb ideje betegeskedett.
Azt mondják az oroszok, Ukrajna végzetes hibát vétett: hat hónap és itt a kapituláció
Szerintük nagy a baj most a fronton.
Óriási befektetések a K&H-nál, kritikus szavak a vezérigazgatótól
Bemutatta első féléves számait a nagybank.
Elérte a 100 milliárd forintot: nagy összeg landol a magyar kisvállalkozásoknál
Az állami 1+1 beruházásösztönző program.
Beindult a kínai offenzíva Európában: az elmúlt évek legnagyobb változása játszódik le a szemünk előtt
Törnek előre a kínai márkák az autópiacon.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.