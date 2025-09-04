Ilyen nincs: csúnyán lassul az amerikai foglalkoztatottság

Az előző havi 104 ezer fő után csupán 54 ezer fővel bővült a foglalkoztatottság.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.

Augusztusban az ADP felmérése szerint az USA-ban a foglalkoztatottság 54 ezer fővel bővült a várt 65 ezer fő helyett. Az előző hónapban még 104 ezer fővel bővült a foglalkoztatottság.

Ez az adat megerősíti azt, hogy az amerikai gazdaság már nem erős. Sajnos más adatok szerint még az inflációs nyomás is emelkedik.

Az amerikai gazdaság Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikája miatt stagflációs helyzetbe került.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images