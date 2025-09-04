Augusztusban az ADP felmérése szerint az USA-ban a foglalkoztatottság 54 ezer fővel bővült a várt 65 ezer fő helyett. Az előző hónapban még 104 ezer fővel bővült a foglalkoztatottság.
Ez az adat megerősíti azt, hogy az amerikai gazdaság már nem erős. Sajnos más adatok szerint még az inflációs nyomás is emelkedik.
Az amerikai gazdaság Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikája miatt stagflációs helyzetbe került.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Kiderült az igazság a magyar kiskereskedelemről
Havi alapon az 5. legrosszabb volt a magyar adat.
Ilyen nincs: csúnyán lassul az amerikai foglalkoztatottság
Az ADP felmérése szerint.
A mesterséges intelligenciával lehet szintet lépni az ESG-minősítések világában
A beszállítói előminősítések is jelentősen egyszerűsödhetnek.
Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet
A Költségvetési Tanács elnöke is felszólalt a Közgazdász-vándorgyűlésen.
Életbiztosítási rekordok, vihar előtti nyereség a magyar biztosítóknál
Négy éve nem látott ilyet a piac.
A NATO főtitkára megmondta Oroszországnak: nincs beleszólásotok, ki mehet Ukrajnába
Szerinte Putyint nem kell túl komolyan venni.
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
A pályázati támogatás ára: fenntartási kötelezettségek
Siker! Lezártad a projektedet, átmentél a záró elszámoláson, és úgy érzed most végre hátradőlhetsz. De vigyázz! A történet itt még nem ért véget. A fenntartási időszak a pályázatok f
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.