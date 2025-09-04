Jó hírt közölt a MÁV: ennek rengeteg utas fog örülni

A MÁV 1,2 milliárd forintos saját forrásból megvalósított beruházása révén közel 19 kilométeren ismét 80 km/órára emelkedett az engedélyezett pályasebesség a 135-ös számú vasútvonalon.

A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetrendszerűsége a korábbi 80 százalékról várhatóan 90 százalékra javul, vagyis tíz vonatból átlagosan kilenc képes lesz tartani a menetrendet

- közölték.

A most lezárult munkálatok az utolsó ütemét jelentették a Szeged-Békéscsaba vonalon évekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési programnak. Ennek eredményeként Hódmezővásárhely és Orosháza között teljes hosszban hézagnélküli vágányt alakítottak ki, és gyakorlatilag megszüntették a pályaállapot miatti sebességkorlátozásokat. Az orosházi állomáson végzett fejlesztések pedig megkönnyítik az utasok fel- és leszállását.

A rekonstrukció során tucatnyi váltó karbantartását és cseréjét végezték el, több mint 14 kilométeren cserélték a síneket, amihez 90 darab 120 méteres hosszúsínt fektettek le és hegesztettek össze. A szakemberek közel 3800 talpfát cseréltek vasbetonaljra, és 3100 tonna zúzottkövet dolgoztak be a pályába. Orosházán 15 centiméter magasságú, 100 méter hosszú peronokat alakítottak ki, amelyeket szeptember 5-től használhatnak az utasok.

A több mint két hónapig tartó vágányzár alatt a felújítás mintegy 100 szakember közreműködésével, nagy munkagépekkel zajlott.

