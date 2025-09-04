Nagy a baj az Emagnál

A román Emag csoport magyarországi leányvállalata, az Emag Hungary pénzügyi eredményei jelentősen romlottak a 2025. március 31-én záruló üzleti évben. A vállalat bevétele 37,8 milliárd forintra (96 millió euró) csökkent az előző évi 61,2 milliárd forintról, ami több mint 38%-os visszaesést jelent.

A belföldi értékesítés 32,1 milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi közel 61 milliárd forinttal. A fennmaradó részt az anyavállalathoz, a Dante International SA-hoz kapcsolódó exportbevételek adták.

Az Emag korábban vezető pozíciót töltött be a magyar e-kereskedelmi piacon, de 2024-ben a cseh tulajdonú Alza.hu megelőzte, amely kizárólag saját készletből értékesít, piactér modell nélkül.

A vállalat a bevételcsökkenést a változó gazdasági környezettel, a növekvő piaci versennyel és az üzleti stratégia módosításaival magyarázta, beleértve a Vatera online piactér eladását is. Az Emag Hungary 9,9 milliárd forintos nettó veszteséget könyvelt el, folytatva a több éve tartó veszteséges működést.

Az eredmények hatására a cég bejelentette, hogy az alapvető online kiskereskedelmi tevékenységére fog összpontosítani, előtérbe helyezve a rugalmas termékátvételi lehetőségeket, például az Easybox csomagautomata-hálózatot.

A vállalat stratégiai átszervezés keretében tervezi eladni a Budapest melletti (Dunaharaszti) raktárát is, amelyet körülbelül 100 millió euróért építettek.

Az Emag bezárta utolsó offline üzletét is a budapesti Etele Plázában, a hatékonyság hiányára és az eredeti cél elvesztésére hivatkozva, ezzel gyakorlatilag megszüntetve fizikai jelenlétét Magyarországon. Az anyavállalat, a Prosus centralizálta a működést Romániában, a régióban nyereséges, skálázható növekedésre törekedve.

