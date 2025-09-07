Trump sokkterápiája balul sülhet el – Teret nyerhetnek az összeesküvés-elméletek

Érdemes azonban feltenni a kérdést, hogyan végződnek a sokkszerű beavatkozások. A történelem válasza erre: rosszul. Ez még azokban az esetekben is igaz, amikor a "sokkterápia" gazdasági hatásai eleinte pozitívnak tűntek, mint például Közép-Európában a kommunizmus összeomlása után.
A probléma az, hogy a rendszerszintű politikai sokkhatások mérgező narratívákat hoznak létre, amelyek egye nagyobb teret nyernek. Mindig felbukkan az a gyanakvás, hogy egy összeesküvés okozta a sokkot, és hogy külföldi hatalmak is szerepet játszottak abban. Függetlenül a terápia kezdeti előnyeitől, ezek a narratívák végül polarizálják a társadalmat, és aláássák a politikai rendet.
A Trump-kormányzat nyíltan beszél a radikalizmusáról. A sokkterápia a Trump-adminisztráció megoldása minden globális problémára, Gázától és Irántól kezdve Ukrajnáig és Szudánig. Trump úgy bánik a vámokkal, mint aki egy sokkolót tart a kezében, fenyítve mindenkit (barátot vagy ellenséget), aki nem tesz eleget azonnal a követeléseinek. Állítólag ez a megközelítés – amelynek Amerikában történő alkalmazásában a közigazgatás és a katonai vezetés megtisztítása, valamint az egyetemek elleni fellépés is szerepel – meg fogja erősíteni az USA gazdaságát, elhozza az új amerikai aranykort, megzabolázza a NATO-t, megakadályozza, hogy India orosz olajat vásároljon, és megfékezi Kína mesterséges intelligenciával hajtott ipari és katonai térnyerését.
Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter azzal érvel, hogy minden, a vámok által okozott nehézség, amelyet az amerikaiak éreznek, a "méregtelenítési időszak" része. Trump valóban úgy beszél a vámokról, mint egy "műtétről" vagy "gyógyszerről". Eközben Russell Vought, a Vezetési és Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget) vezetője ezt így magyarázza: „Azt akarjuk, hogy a bürokratáknak traumatizálva legyenek.”
A kívánt sokkhatás elérése érdekében a kormányzat szándékosan szeszélyes. Mi másért sújtanának váratlanul két olyan közeli, jól viselkedő szövetségest, mint Dél-Koreát és Japánt új, 25%-os vámokkal? A Fehér Ház sajtótitkárának erre ez a válasza: „Ez az elnök előjoga, és ezeket az országokat választotta".
A Trump által bejelentett "alkuk" többsége titkos, zárt ajtók mögött tárgyalták ki azokat. Ugyanezt a módszert alkalmazták Közép-Európában és a volt Szovjetunióban, amikor a kommunizmus szétesett.
Mihail Gorbacsov programjai – a glasznoszty (nyitás) és a peresztrojka (gazdasági liberalizáció) – a rendszerváltásról szóltak. Annak végrehajtása azonban szükségszerűen átláthatatlan volt, mivel a végső cél az erős, korrupt status quo felváltása volt. A rendszeren belüliek bizonyos mértékű bevonása azonban elkerülhetetlen volt (például a hírszerző szolgálatok egy részére szükség volt ahhoz, hogy információkat szolgáltassanak a régi rendszer működéséről). Ezen erőfeszítéseket végül a régi apparátus kiváltságos részeivel kötött korrupt megállapodásnak tartották.
Hasonlóképpen, Lengyelország jelenlegi politikai polarizációja a mintegy 35 évvel ezelőtt lezajlott posztkommunista átmenetben gyökerezik. A liberális-centrista Polgári Platformot és az illiberális, populista Jog és Igazságosságot (PiS) megosztó kérdések egy Lengyelországon kívül alig ismert történelmi eseményhez, az 1988 szeptemberében Varsó külvárosában, Magdalenkában, egy "különleges létesítményben" tartott találkozóhoz kapcsolódnak, amelyen az ellenzéki Szolidaritás mozgalom egy része (amely nem a teljes politikai erőt képviselte) és a rezsim képviselői találkoztak.
Az ellenzék egyeztetésből kimaradt része a találkozót a "testvériség" aktusának tekintette, ahol a résztvevők megegyeztek abban, hogy a szocializmusnak a "vörös privatizáció" révén vetnek véget, amely értékes vagyontárgyakat ad át a régi elitnek. Hasonlóképpen, a hatalmas természeti erőforrásaival rendelkező Oroszország számára a sokkterápiás privatizációk még nyilvánvalóbban korruptak és így megkérdőjelezhetők voltak.
A második problémás narratíva a külföldi erők szerepvállalására vonatkozik. A posztkommunista liberalizációknál Németország kényelmes démon volt, a II. világháborús bűneinek fájdalmas emlékei miatt. Még mindig emlékszem, amikor 1992-ben Moszkvában jártam, és olyan képeket mutattak, amelyeken a Deutsche Bank vezetője mosolyogva ölelgette Gorbacsovot.
Lengyelország esetében a folyamat kulcsfontosságú része volt a kommunista korszak adósságának rendezése. Mivel ezek nagy részét német bankok birtokolták, elkerülhetetlen volt némi egyeztetés a német pénzemberekkel és a német kormánnyal. A lengyel kormány ellenségei azonban könnyen azt a gyanút keltették, hogy a lengyel kormány eladta a nemzeti érdekeket, különösen mivel az Európai Unióhoz való csatlakozás az átalakulás kulcsfontosságú részévé vált.
Milyen összeesküvés-elméleteket fog szülni a Trump-féle sokkterápia?
- Néhány elem már most is felismerhető. Lesznek nyertesek, de sok vesztes is, nem utolsósorban azért, mert Trump MAGA (Make America Great Again) forradalma egybeesik egy technológiai forradalommal. Amennyiben a mesterséges intelligencia új foglalkoztatási mintákat hoz létre, a MAGA bázisát adó társadalmi rétegeken belül sokan elveszítik majd munkájukat, és gyorsan kialakul majd egy áldozati narratíva velük kapcsolatban.
- A kormányzat minden erőfeszítése ellenére, hogy szembeszálljon a "mély állammal" (deep state), egyes MAGA-hívek máris arra panaszkodnak, hogy a kormányzat kompromisszumokat köt az elitekkel. A Jeffrey Epstein-féle szexkereskedelemmel kapcsolatos botrány felszínen maradása csak a probléma egy része. A posztkommunista átalakulásokhoz hasonlóan a hatalmon lévők szorosan együttműködnek a globális pénzvilág és a nemzetközi tőke titánjaival. A kormányzat kriptovilággal megkötött szövetsége teljesen nyíltan látható, amit jól példáz Bessent nézete arról, hogy a stablecoinok teremtik majd meg a keresletet a nagy állampapír-kibocsátások iránt (amelyet a veszélyesen kiegyensúlyozatlan költségvetési helyzet tesz szükségessé). Ennek fényében, amint valamilyen pénzügyi botrány vagy szélesebb körű válság tör ki, az összeesküvés-elméletek felemésztik majd a mozgalmat.
- Továbbá a Trump-kormányzat nincs híján a külföldiek szerepvállalására vonatkozó narratívát tápláló tényezőknek sem. Trump bizarrul meghunyászkodó alaszkai csúcstalálkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ismét kérdéseket vetett fel a közöttük lévő viszonnyal kapcsolatban. Sokan most attól tartanak, hogy Trump megpróbál majd egy olyan "területcserét" erőltetni, amely egyszerűen Oroszországnak adja Ukrajna luhanszki és donyecki régióját. Eközben a MAGA világában sokak számára Trump túl sok engedményt tesz az európaiaknak és az ukránoknak, amikor a biztonsági garanciákról van szó.
Ami Putyint illeti, aki a szovjet birodalom visszaállításának megszállottja, Oroszország sokkterápiával kapcsolatos tanulságai egyértelműek. Propagandagépezete minden lehetőséget ki fog használni, és az amerikaiak közötti megosztottság elmélyítése érdekében háttéralkukra és külföldi kapcsolatokra vonatkozó célzásokat fog terjeszteni. A polarizáció mérge tovább fogja erodálni az amerikai rendszert.
Ez Oroszország bosszúja azért a szerepért, amelyet Amerika állítólag betöltött a Szovjetunió szétesésében.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
Harold James
A Princeton Egyetem történészprofesszora, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) történésze. Számos könyv szerzője, amelyek többek között a két világháború közötti Németország vagy az IMF történetével, az európai monetáris unióval, illetve a globalizáció kérdésével foglalkoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
MÁV-vezér: a MÁV-csoport jobban teljesített az idei főszezonban, mint a tavalyiban
A nyári nehézségekről is szót ejtett.
Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország
Súlyosak lehetnek az ukrán veszteségek.
Bemutatta részletes adóterveit a Tisza Párt
Áfacsökkentést, kata-visszahozást ígért az ellenzéki párt gazdaságpolitikusa.
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Nem került veszélybe a magyar kőolajimport.
Megoldhatatlan probléma: a mesterséges intelligencia egyre többet hallucinál
Súlyos gazdasági károkat okoz.
Halálos fegyverrel rukkolt elő a fenyegetett sziget: ezzel akár a keleti nagyhatalom fővárosát is támadhatja
Veszélyben lehetnek Kína központjai.
Kész, ennyi volt: lemond a távol-keleti katonai hatalom vezetője
Bejöttek a várakozások.
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.