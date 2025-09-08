Fontos bejelentést tett a Pfizer-vakcina gyártója

A Pfizer és a BioNTech bejelentette, hogy frissített COVID-19 vakcinájuk fokozott immunválaszt mutat idősebb felnőtteknél és alapbetegséggel rendelkező fiatalabbaknál - írja a Reuters.

A Pfizer és partnere, a BioNTech hétfőn közölte, hogy frissített koronavírus elleni vakcinájuk megnövekedett immunválaszt eredményezett

a 65 éves és annál idősebb felnőtteknél, valamint a 18-64 éves korosztályban azoknál, akik legalább egy alapbetegséggel rendelkeznek.

A gyógyszergyártók által közzétett eredmények fontos információt jelentenek a veszélyeztetett csoportok számára, akiknél a COVID-19 fertőzés súlyosabb lefolyású lehet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images