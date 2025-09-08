  • Megjelenítés
Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját
Rendkívüli események, lezárták a világ egyik legnagyobb repülőterének terminálját

A Heathrow repülőtér 4-es terminálját lezárták és kiürítették egy rendkívüli esemény miatt, a sürgősségi szolgálatok a helyszínen vannak.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az incidens jellegéről vagy a várható fennakadások időtartamáról.

Azonban a Heathrow repülőtér 4-es terminálján található check-in területet lezárták és kiürítették, miközben a sürgősségi szolgálatok egy rendkívüli eseményre reagálnak.

A tájékoztató szerint az utasoknak érdemes kapcsolatba lépniük légitársaságukkal a járatuk állapotáról és az esetleges alternatív check-in lehetőségekről szóló naprakész információkért.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

